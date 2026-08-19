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ФАС обязала ГАП "Ресурс" продавать мясо птицы на бирже - 19.08.2026, ПРАЙМ
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ФАС обязала ГАП "Ресурс" продавать мясо птицы на бирже
ФАС обязала ГАП "Ресурс" продавать мясо птицы на бирже - 19.08.2026, ПРАЙМ
ФАС обязала ГАП "Ресурс" продавать мясо птицы на бирже
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала группе агропредприятий (ГАП) "Ресурс" продавать часть мяса птицы на бирже, чтобы избежать ограничения | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T19:21+0300
2026-08-19T19:29+0300
россия
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала группе агропредприятий (ГАП) "Ресурс" продавать часть мяса птицы на бирже, чтобы избежать ограничения конкуренции в случае покупки активов на этом рынке, сообщило ведомство. "ФАС предписала ГАП "Ресурс" реализовывать часть продукции на бирже. Соответствующее предписание служба выдала в ходе согласования сделок ГАП "Ресурс" по приобретению активов на рынке мяса сельскохозяйственной птицы. При рассмотрении ходатайства служба установила, что совершение сделок может привести к ограничению конкуренции в результате усиления доминирующего положения группы компаний на соответствующем товарном рынке", - говорится в сообщении. Так, группа обязана поэтапно в течение четырех лет вывести на биржу не менее 10% от общего объема реализуемого ею мяса птицы определенной номенклатуры. По мнению ФАС, реализация мяса птицы на бирже обеспечит возможность формирования объективного ценового индикатора на данную продукцию и позволит небольшим компаниям заключать прямые договоры с крупными производителями, что положительно скажется на ценах для конечного потребителя.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
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40
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россия
РОССИЯ
19:21 19.08.2026 (обновлено: 19:29 19.08.2026)
 
ФАС обязала ГАП "Ресурс" продавать мясо птицы на бирже

ФАС предписала группе агропредприятий "Ресурс" продавать часть мяса птицы на бирже

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала группе агропредприятий (ГАП) "Ресурс" продавать часть мяса птицы на бирже, чтобы избежать ограничения конкуренции в случае покупки активов на этом рынке, сообщило ведомство.
"ФАС предписала ГАП "Ресурс" реализовывать часть продукции на бирже. Соответствующее предписание служба выдала в ходе согласования сделок ГАП "Ресурс" по приобретению активов на рынке мяса сельскохозяйственной птицы. При рассмотрении ходатайства служба установила, что совершение сделок может привести к ограничению конкуренции в результате усиления доминирующего положения группы компаний на соответствующем товарном рынке", - говорится в сообщении.
Так, группа обязана поэтапно в течение четырех лет вывести на биржу не менее 10% от общего объема реализуемого ею мяса птицы определенной номенклатуры.
По мнению ФАС, реализация мяса птицы на бирже обеспечит возможность формирования объективного ценового индикатора на данную продукцию и позволит небольшим компаниям заключать прямые договоры с крупными производителями, что положительно скажется на ценах для конечного потребителя.
 
РОССИЯ
 
 
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