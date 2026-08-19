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ФАС обязала ГАП "Ресурс" продавать мясо птицы на бирже

ФАС обязала ГАП "Ресурс" продавать мясо птицы на бирже - 19.08.2026, ПРАЙМ

ФАС обязала ГАП "Ресурс" продавать мясо птицы на бирже

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала группе агропредприятий (ГАП) "Ресурс" продавать часть мяса птицы на бирже, чтобы избежать ограничения | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T19:21+0300

2026-08-19T19:21+0300

2026-08-19T19:29+0300

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала группе агропредприятий (ГАП) "Ресурс" продавать часть мяса птицы на бирже, чтобы избежать ограничения конкуренции в случае покупки активов на этом рынке, сообщило ведомство. "ФАС предписала ГАП "Ресурс" реализовывать часть продукции на бирже. Соответствующее предписание служба выдала в ходе согласования сделок ГАП "Ресурс" по приобретению активов на рынке мяса сельскохозяйственной птицы. При рассмотрении ходатайства служба установила, что совершение сделок может привести к ограничению конкуренции в результате усиления доминирующего положения группы компаний на соответствующем товарном рынке", - говорится в сообщении. Так, группа обязана поэтапно в течение четырех лет вывести на биржу не менее 10% от общего объема реализуемого ею мяса птицы определенной номенклатуры. По мнению ФАС, реализация мяса птицы на бирже обеспечит возможность формирования объективного ценового индикатора на данную продукцию и позволит небольшим компаниям заключать прямые договоры с крупными производителями, что положительно скажется на ценах для конечного потребителя.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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