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Народный фронт оценил бюрократическую нагрузку на учителей
Народный фронт оценил бюрократическую нагрузку на учителей - 19.08.2026, ПРАЙМ
Народный фронт оценил бюрократическую нагрузку на учителей
Бюрократическая нагрузка на учителей, врачей, работников местного самоуправления в России сейчас эквивалентна 275 тысячам полных ставок, оплата которых равна... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T18:13+0300
2026-08-19T18:13+0300
2026-08-19T18:13+0300
финансы
россия
владимир путин
совет по стратегическому развитию
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Бюрократическая нагрузка на учителей, врачей, работников местного самоуправления в России сейчас эквивалентна 275 тысячам полных ставок, оплата которых равна примерно 300 миллиардам рублей в год, сообщил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. В среду президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. "Мы попробовали подсчитать совокупную годовую стоимость бюрократической нагрузки на тех, кто должен в первую очередь работать с людьми: учителей, врачей, работников местного самоуправления. И у нас получилось, что в пересчете на всю страну она составляет 275 тысяч условных полных ставок. Это может быть порядка 300 миллиардов рублей в год", - сказал Кузнецов в ходе заседания. Он отметил, что постепенное высвобождение этого ресурса позволит продвинуться в повышении производительности труда без капитальных вложений.
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финансы, россия, владимир путин, совет по стратегическому развитию
Финансы, РОССИЯ, Владимир Путин, Совет по стратегическому развитию
Народный фронт оценил бюрократическую нагрузку на учителей
Народный фронт: бюрократическая нагрузка на учителей равна 300 миллиардам рублей в год
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Бюрократическая нагрузка на учителей, врачей, работников местного самоуправления в России сейчас эквивалентна 275 тысячам полных ставок, оплата которых равна примерно 300 миллиардам рублей в год, сообщил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
В среду президент России Владимир Путин
провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию
и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года.
"Мы попробовали подсчитать совокупную годовую стоимость бюрократической нагрузки на тех, кто должен в первую очередь работать с людьми: учителей, врачей, работников местного самоуправления. И у нас получилось, что в пересчете на всю страну она составляет 275 тысяч условных полных ставок. Это может быть порядка 300 миллиардов рублей в год", - сказал Кузнецов в ходе заседания.
Он отметил, что постепенное высвобождение этого ресурса позволит продвинуться в повышении производительности труда без капитальных вложений.