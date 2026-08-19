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Народный фронт оценил бюрократическую нагрузку на учителей

Народный фронт оценил бюрократическую нагрузку на учителей - 19.08.2026, ПРАЙМ

Народный фронт оценил бюрократическую нагрузку на учителей

Бюрократическая нагрузка на учителей, врачей, работников местного самоуправления в России сейчас эквивалентна 275 тысячам полных ставок, оплата которых равна... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T18:13+0300

2026-08-19T18:13+0300

2026-08-19T18:13+0300

финансы

россия

владимир путин

совет по стратегическому развитию

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Бюрократическая нагрузка на учителей, врачей, работников местного самоуправления в России сейчас эквивалентна 275 тысячам полных ставок, оплата которых равна примерно 300 миллиардам рублей в год, сообщил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. В среду президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. "Мы попробовали подсчитать совокупную годовую стоимость бюрократической нагрузки на тех, кто должен в первую очередь работать с людьми: учителей, врачей, работников местного самоуправления. И у нас получилось, что в пересчете на всю страну она составляет 275 тысяч условных полных ставок. Это может быть порядка 300 миллиардов рублей в год", - сказал Кузнецов в ходе заседания. Он отметил, что постепенное высвобождение этого ресурса позволит продвинуться в повышении производительности труда без капитальных вложений.

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финансы, россия, владимир путин, совет по стратегическому развитию