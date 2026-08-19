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Народный фронт предложил ввести бесплатный проезд по платным дорогам
Народный фронт предложил ввести бесплатный проезд по платным дорогам - 19.08.2026, ПРАЙМ
Народный фронт предложил ввести бесплатный проезд по платным дорогам
Народный фронт предлагает ввести бесплатный проезд по платным дорогам для многодетных семей, сообщил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T16:53+0300
2026-08-19T16:53+0300
2026-08-19T16:53+0300
бизнес
владимир путин
совет по стратегическому развитию
делимобиль
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Народный фронт предлагает ввести бесплатный проезд по платным дорогам для многодетных семей, сообщил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
В среду президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года.
"Предлагаем поискать нам всем возможность бесплатного проезда по платным дорогам для многодетных, особенно на юг сейчас, когда дети ездят на оздоровление в наиболее востребованных направлениях", - сказал Кузнецов в ходе заседания.
Он также предложил поэтапно включать в региональные меры поддержки бесплатное обучение многодетных мам в автошколах.
Глава Исполкома Народного фронта отметил, что для большинства многодетных семей автомобиль остается самым доступным видом транспорта. Он напомнил, что Народный фронт в пилотном режиме договорился с каршеринговой компанией "Делимобиль" о закупке микроавтобусов, на которых будет действовать скидки от 30% для многодетных семей.
По его словам, выросло число такси с детскими креслами и время подачи. Также граждане отмечают, что процесс приобретения авиа и ж/д билетов стал проще и удобнее, появились скидки для многодетных семей.
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бизнес, владимир путин, совет по стратегическому развитию, делимобиль
Бизнес, Владимир Путин, Совет по стратегическому развитию, Делимобиль
Народный фронт предложил ввести бесплатный проезд по платным дорогам
Народный фронт предложил ввести бесплатный проезд по платным дорогам для многодетных семей
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Народный фронт предлагает ввести бесплатный проезд по платным дорогам для многодетных семей, сообщил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
В среду президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года.
"Предлагаем поискать нам всем возможность бесплатного проезда по платным дорогам для многодетных, особенно на юг сейчас, когда дети ездят на оздоровление в наиболее востребованных направлениях", - сказал Кузнецов в ходе заседания.
Он также предложил поэтапно включать в региональные меры поддержки бесплатное обучение многодетных мам в автошколах.
Глава Исполкома Народного фронта отметил, что для большинства многодетных семей автомобиль остается самым доступным видом транспорта. Он напомнил, что Народный фронт в пилотном режиме договорился с каршеринговой компанией "Делимобиль" о закупке микроавтобусов, на которых будет действовать скидки от 30% для многодетных семей.
По его словам, выросло число такси с детскими креслами и время подачи. Также граждане отмечают, что процесс приобретения авиа и ж/д билетов стал проще и удобнее, появились скидки для многодетных семей.