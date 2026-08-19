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Народный фронт предложил ввести бесплатный проезд по платным дорогам

Народный фронт предложил ввести бесплатный проезд по платным дорогам - 19.08.2026, ПРАЙМ

Народный фронт предложил ввести бесплатный проезд по платным дорогам

Народный фронт предлагает ввести бесплатный проезд по платным дорогам для многодетных семей, сообщил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T16:53+0300

2026-08-19T16:53+0300

2026-08-19T16:53+0300

бизнес

владимир путин

совет по стратегическому развитию

делимобиль

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Народный фронт предлагает ввести бесплатный проезд по платным дорогам для многодетных семей, сообщил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. В среду президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. "Предлагаем поискать нам всем возможность бесплатного проезда по платным дорогам для многодетных, особенно на юг сейчас, когда дети ездят на оздоровление в наиболее востребованных направлениях", - сказал Кузнецов в ходе заседания. Он также предложил поэтапно включать в региональные меры поддержки бесплатное обучение многодетных мам в автошколах. Глава Исполкома Народного фронта отметил, что для большинства многодетных семей автомобиль остается самым доступным видом транспорта. Он напомнил, что Народный фронт в пилотном режиме договорился с каршеринговой компанией "Делимобиль" о закупке микроавтобусов, на которых будет действовать скидки от 30% для многодетных семей. По его словам, выросло число такси с детскими креслами и время подачи. Также граждане отмечают, что процесс приобретения авиа и ж/д билетов стал проще и удобнее, появились скидки для многодетных семей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, владимир путин, совет по стратегическому развитию, делимобиль