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Таможенные доначисления бизнесу в 2026 году выросли на четверть

Таможенные доначисления бизнесу в 2026 году выросли на четверть - 19.08.2026, ПРАЙМ

Таможенные доначисления бизнесу в 2026 году выросли на четверть

Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ за первую половину 2026 года дополнительно доначислила бизнесу 35,2 миллиарда рублей таможенных платежей, что на 25%... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T11:20+0300

2026-08-19T11:20+0300

2026-08-19T11:31+0300

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ за первую половину 2026 года дополнительно доначислила бизнесу 35,2 миллиарда рублей таможенных платежей, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили РИА Новости в ведомстве. "В 2026 году дополнительные начисления по результатам постконтроля превысили показатели аналогичного периода прошлого года на 25% и достигли 35,2 млрд рублей, а взыскания (перечисления в федеральный бюджет) - на 14% и достигли 25,4 млрд рублей", - говорится в сообщении. Таможенный контроль после выпуска товаров проводится для обеспечения соблюдения законодательства и перечисления таможенных платежей в федеральный бюджет в полном объеме, напомнили в ФТС. "Основные нарушения выявляются при проверках таможенной стоимости и правильности указания классификационного кода ТН ВЭД ЕАЭС. Также при проведении контроля после выпуска товаров выявляются товары, которые не были задекларированы", - рассказали в ведомстве, отметив, что владелец товара имеет право задекларировать такие товары и уплатить причитающиеся законом платежи. Кроме того, законом установлен определенный срок, который необходимо выдержать с момента завершения проверки до взыскания платежей, и в этот срок лицо, в отношении которого проведена проверка, может предоставить свои возражения на акт проверки, добавил в ФТС. В ведомстве также рассказали, что объемы доначисленных и взысканных платежей иногда разнятся в силу ряда причин, в том числе в результате обжалования итогов проверок. Коме того, в ряде случаев доначисленные платежи невозможно взыскать до вступления в силу судебного решения на предмет правомерности решения таможенного органа, так как на него могут быть наложены судом обеспечительные меры, добавили в ФТС. "Также в отдельных случаях должник может не располагать необходимой суммой, вследствие чего таможенные органы взыскивают доначисленные платежи по результатам проверок в принудительном порядке", - отметили в ведомстве.

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