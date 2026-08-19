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ФТС объяснила рост пассажиропотока через "Верхний Ларс"

ФТС объяснила рост пассажиропотока через "Верхний Ларс" - 19.08.2026, ПРАЙМ

ФТС объяснила рост пассажиропотока через "Верхний Ларс"

Выросший пассажиропоток через пункт пропуска "Верхний Ларс" отражает данные как въезда в РФ, так и выезда из страны, а также обусловлен сведениями за основные... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T21:40+0300

2026-08-19T21:40+0300

2026-08-19T21:40+0300

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Выросший пассажиропоток через пункт пропуска "Верхний Ларс" отражает данные как въезда в РФ, так и выезда из страны, а также обусловлен сведениями за основные часы следования граждан без учета ночного времени, разъяснили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России. Накануне ведомство сообщило о рекордном пассажиропотоке в "Верхнем Ларсе": за сутки пункт пропуска пересекло более 20 тысяч пассажиров. Отмечалось, что 15 и 16 августа через пункт пропуска проходило более 19 тысяч человек ежесуточно. Высокая интенсивность туристического потока сопровождается рекордным количеством легкового транспорта. "Ранее ФТС России была опубликована информация о том, что в пункте пропуска "Верхний Ларс" увеличился поток граждан. При этом в указанной статистике учитывались данные как по направлению на въезд в РФ, так и на выезд из нее", - обратили внимание в ФТС. Расчет проводился за основные часы следования граждан через государственную границу, без учета ночного периода, когда интенсивность движения традиционно снижается, подчеркнули в ведомстве. "За последние сутки (по состоянию на 6 утра 19 августа) через пункт пропуска "Верхний Ларс" российско-грузинскую государственную границу в обоих направлениях пересекли свыше 16 тысяч граждан. На въезд в Российскую Федерацию проследовали практически 8,5 тысячи человек, на выезд – более 7,5 тысячи", - сообщили в ФТС. При этом в настоящее время наблюдается больший пассажиропоток именно в направлении въезда в РФ, что связано с завершением сезона отпусков и возвращением значительного количества граждан после отдыха, отмечается в сообщении. Вместе с тем сохраняется интенсивное движение и в направлении выезда из РФ, что обусловлено продолжающимся туристическим сезоном. Таким образом, пункт пропуска "Верхний Ларс" продолжает функционировать в условиях повышенной нагрузки, обеспечивая пропуск граждан в обоих направлениях, отмечает ведомство.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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