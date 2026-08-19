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Гарвард выплатит более 50 миллионов долларов по иску о продаже тел
Гарвард выплатит более 50 миллионов долларов по иску о продаже тел - 19.08.2026, ПРАЙМ
Гарвард выплатит более 50 миллионов долларов по иску о продаже тел
Гарвардский университет согласился выплатить более 50 миллионов долларов в рамках досудебного соглашения по гражданским искам, связанным с продажей частей тел,... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T17:06+0300
2026-08-19T17:06+0300
2026-08-19T17:06+0300
общество
гарвардский университет
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Гарвардский университет согласился выплатить более 50 миллионов долларов в рамках досудебного соглашения по гражданским искам, связанным с продажей частей тел, пожертвованных для медицинских исследований, сообщает студенческая газета учебного заведения Harvard Crimson. О привлечении университета к судебной ответственности стало известно в начале октября 2025 года. Ранее бывший менеджер морга Гарварда Седрик Лодж и его жена признали свою вину в краже анатомических пожертвований. Из данных прокуратуры следует, что преступления совершались с 2018 по 2023 год, вплоть до его увольнения. "Соглашение позволит Гарварду и истцам избежать длительных судебных разбирательств", - цитирует издание электронное письмо, которое декан Гарвардской медицинской школы Джордж Дейли направил сотрудникам. Истцы обвинили университет в недостаточном контроле за программой передачи тел для медицинских исследований и неспособности защитить останки, доверенные университету донорами и их семьями. Изначально предполагалось, что могли пострадать от 350 до 400 тел. Соглашение касается ответственности Гарварда и не связано с уголовным делом Лоджа. После того, как суд штата Массачусетс одобрит сделку, университет создаст два фонда на общую сумму 53 миллиона долларов, и специальный администратор займется уведомлением потенциальных участников дела и выплатой компенсаций, отмечает газета.
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общество , гарвардский университет
Общество , Гарвардский университет
Гарвард выплатит более 50 миллионов долларов по иску о продаже тел
Гарвард согласился выплатить более 50 миллионов долларов по иску о продаже тел
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Гарвардский университет согласился выплатить более 50 миллионов долларов в рамках досудебного соглашения по гражданским искам, связанным с продажей частей тел, пожертвованных для медицинских исследований, сообщает студенческая газета учебного заведения Harvard Crimson.
О привлечении университета к судебной ответственности стало известно в начале октября 2025 года. Ранее бывший менеджер морга Гарварда Седрик Лодж и его жена признали свою вину в краже анатомических пожертвований. Из данных прокуратуры следует, что преступления совершались с 2018 по 2023 год, вплоть до его увольнения.
"Соглашение позволит Гарварду и истцам избежать длительных судебных разбирательств", - цитирует издание электронное письмо, которое декан Гарвардской медицинской школы Джордж Дейли направил сотрудникам.
Истцы обвинили университет в недостаточном контроле за программой передачи тел для медицинских исследований и неспособности защитить останки, доверенные университету донорами и их семьями. Изначально предполагалось, что могли пострадать от 350 до 400 тел. Соглашение касается ответственности Гарварда и не связано с уголовным делом Лоджа.
После того, как суд штата Массачусетс одобрит сделку, университет создаст два фонда на общую сумму 53 миллиона долларов, и специальный администратор займется уведомлением потенциальных участников дела и выплатой компенсаций, отмечает газета.