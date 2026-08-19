https://1prime.ru/20260819/garvard-872516187.html

Гарвард выплатит более 50 миллионов долларов по иску о продаже тел

Гарвард выплатит более 50 миллионов долларов по иску о продаже тел - 19.08.2026, ПРАЙМ

Гарвард выплатит более 50 миллионов долларов по иску о продаже тел

Гарвардский университет согласился выплатить более 50 миллионов долларов в рамках досудебного соглашения по гражданским искам, связанным с продажей частей тел,... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T17:06+0300

2026-08-19T17:06+0300

2026-08-19T17:06+0300

общество

гарвардский университет

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872516187.jpg?1787148397

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Гарвардский университет согласился выплатить более 50 миллионов долларов в рамках досудебного соглашения по гражданским искам, связанным с продажей частей тел, пожертвованных для медицинских исследований, сообщает студенческая газета учебного заведения Harvard Crimson. О привлечении университета к судебной ответственности стало известно в начале октября 2025 года. Ранее бывший менеджер морга Гарварда Седрик Лодж и его жена признали свою вину в краже анатомических пожертвований. Из данных прокуратуры следует, что преступления совершались с 2018 по 2023 год, вплоть до его увольнения. "Соглашение позволит Гарварду и истцам избежать длительных судебных разбирательств", - цитирует издание электронное письмо, которое декан Гарвардской медицинской школы Джордж Дейли направил сотрудникам. Истцы обвинили университет в недостаточном контроле за программой передачи тел для медицинских исследований и неспособности защитить останки, доверенные университету донорами и их семьями. Изначально предполагалось, что могли пострадать от 350 до 400 тел. Соглашение касается ответственности Гарварда и не связано с уголовным делом Лоджа. После того, как суд штата Массачусетс одобрит сделку, университет создаст два фонда на общую сумму 53 миллиона долларов, и специальный администратор займется уведомлением потенциальных участников дела и выплатой компенсаций, отмечает газета.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , гарвардский университет