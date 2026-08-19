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Европу ждет новый удар по счетам: газ и электричество дорожают вдвое - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Европу ждет новый удар по счетам: газ и электричество дорожают вдвое
Европу ждет новый удар по счетам: газ и электричество дорожают вдвое - 19.08.2026, ПРАЙМ
Европу ждет новый удар по счетам: газ и электричество дорожают вдвое
Европейские домохозяйства готовятся к очередному росту счетов за электроэнергию с началом отопительного сезона, пишет Bloomberg. Цены на зимний газ более чем... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T16:41+0300
2026-08-19T16:44+0300
экономика
европа
германия
ближний восток
мировая экономика
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Европейские домохозяйства готовятся к очередному росту счетов за электроэнергию с началом отопительного сезона, пишет Bloomberg. Цены на зимний газ более чем вдвое выше по сравнению с предыдущим годом, а стоимость электроэнергии в Германии, крупнейшем энергетическом рынке региона, выросла на 50%.Основная причина — снижение поставок топлива с Ближнего Востока из-за блокады Ормузского пролива, через который проходит около пятой части мировых потоков сжиженного природного газа. Покупатели в Азии, стремясь восполнить свои потери, выводят грузы из Европы, что осложняет усилия региона по восстановлению запасов газа — они находятся на самом низком сезонном уровне за всю историю.Рост оптовых издержек уже доходит до потребителей и ускоряет инфляцию. В Великобритании счета за электроэнергию, по прогнозам, достигнут максимума за три года в октябре.Ситуация напоминает 2022 год, когда российское вторжение в Украину вызвало серьезный дефицит газа и рыночный шок. Текущие цены далеки от тех уровней — отчасти благодаря быстрому росту солнечной и других возобновляемых источников энергии. Однако они подчеркивают сохраняющуюся зависимость Европы от импортного ископаемого топлива, а модернизация электросетей не успевает за развитием чистой энергии.Запасы газа на континенте истощены, но это не обязательно означает физическую нехватку — странам, скорее всего, придется платить больше, чтобы привлечь глобальные поставки. С менее чем шестью неделями до официального начала отопительного сезона европейские правительства вновь сталкиваются с призывами вмешаться или рисковать ростом общественного недовольства.
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европа, германия, ближний восток, мировая экономика
Экономика, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Мировая экономика
16:41 19.08.2026 (обновлено: 16:44 19.08.2026)
 
Европу ждет новый удар по счетам: газ и электричество дорожают вдвое

Bloomberg: зимние контракты на газ выросли, а электричество в Германии подорожало на 50%

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ЕС в Брюсселе
Логотип ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Европейские домохозяйства готовятся к очередному росту счетов за электроэнергию с началом отопительного сезона, пишет Bloomberg. Цены на зимний газ более чем вдвое выше по сравнению с предыдущим годом, а стоимость электроэнергии в Германии, крупнейшем энергетическом рынке региона, выросла на 50%.
Основная причина — снижение поставок топлива с Ближнего Востока из-за блокады Ормузского пролива, через который проходит около пятой части мировых потоков сжиженного природного газа. Покупатели в Азии, стремясь восполнить свои потери, выводят грузы из Европы, что осложняет усилия региона по восстановлению запасов газа — они находятся на самом низком сезонном уровне за всю историю.
Рост оптовых издержек уже доходит до потребителей и ускоряет инфляцию. В Великобритании счета за электроэнергию, по прогнозам, достигнут максимума за три года в октябре.
Ситуация напоминает 2022 год, когда российское вторжение в Украину вызвало серьезный дефицит газа и рыночный шок. Текущие цены далеки от тех уровней — отчасти благодаря быстрому росту солнечной и других возобновляемых источников энергии. Однако они подчеркивают сохраняющуюся зависимость Европы от импортного ископаемого топлива, а модернизация электросетей не успевает за развитием чистой энергии.
Запасы газа на континенте истощены, но это не обязательно означает физическую нехватку — странам, скорее всего, придется платить больше, чтобы привлечь глобальные поставки. С менее чем шестью неделями до официального начала отопительного сезона европейские правительства вновь сталкиваются с призывами вмешаться или рисковать ростом общественного недовольства.
 
ЭкономикаЕВРОПАГЕРМАНИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКМировая экономика
 
 
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