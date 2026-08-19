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Запасы газа в трех странах Евросоюза оказались на историческом минимуме - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Запасы газа в трех странах Евросоюза оказались на историческом минимуме
Запасы газа в трех странах Евросоюза оказались на историческом минимуме - 19.08.2026, ПРАЙМ
Запасы газа в трех странах Евросоюза оказались на историческом минимуме
Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) в Германии, Нидерландах и Хорватии достигли рекордно низких значений для этого времени, еще в четырех странах... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T08:18+0300
2026-08-19T08:40+0300
газ
европа
германия
нидерланды
ес
ек
газпром
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) в Германии, Нидерландах и Хорватии достигли рекордно низких значений для этого времени, еще в четырех странах заполненность газохранилищ на минимуме с 2017-2018 годов, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, которые изучило РИА Новости. По состоянию на конец газовых суток 16 августа (завершились утром 17 августа) уровень заполненности ПХГ Германии составляет 49,91%, в Нидерландах - 41,81%. Текущие показатели являются самыми низкими за всю историю наблюдения и сбора данных - с 2011 года. В Хорватии запасы газа в ПХГ достигли отметки в 64,28%, что также является историческим антирекордом, но с 2014 года, поскольку страна вошла в ЕС только в июле 2013 года. Во Франции уровень заполненности хранилищ составил 63,67%, однако этот показатель является минимумом с 2017 года. В Бельгии, Латвии и Словакии в ПХГ закачано менее 50% газа. Последний раз на таких низких уровнях запасы были в 2018 году. Кроме того, в восьми странах ЕС газохранилища оказались заполнены до минимальных отметок с 2021-2022 годов. Речь идет об Испании, Швеции, Болгарии, Чехии, Португалии, Румынии, Австрии и Италии. Более позитивная динамика наблюдается только в трех странах, там уровень заполненности ПХГ на текущую дату оказался выше, чем в 2025 году. Так, Дания заполнила свои хранилища на 70,37% против 37,38% в прошлом году, Венгрия - на 65,11% против 64,98%, а Польша - на 88,82% против 83,11%. Европа закачивает газ в ПХГ для подготовки к отопительному сезону. По мнению Еврокомиссии, хранилища играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, позволяя в зимний период покрывать до трети потребности региона. Однако пока, по состоянию на 16 августа, заполненность ПХГ находится на исторически минимальном уровне - 61,11%. ЕС на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений за перебои с поставками топлива решил понизить с 90% до 80% необходимый уровень заполнения хранилищ газа в странах союза к началу зимнего сезона, заявляла в июне РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. Однако "Газпром" ранее прогнозировал, что уровень заполненности ПХГ к 1 октября будет ниже 75% при продолжении закачки в текущем темпе.
европа
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40
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5
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газ, европа, германия, нидерланды, ес, ек, газпром
Газ, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, ЕС, ЕК, Газпром
08:18 19.08.2026 (обновлено: 08:40 19.08.2026)
 
Запасы газа в трех странах Евросоюза оказались на историческом минимуме

Запасы газа в ПХГ в Германии, Нидерландах и Хорватии достигли рекордно низких значений

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) в Германии, Нидерландах и Хорватии достигли рекордно низких значений для этого времени, еще в четырех странах заполненность газохранилищ на минимуме с 2017-2018 годов, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, которые изучило РИА Новости.
По состоянию на конец газовых суток 16 августа (завершились утром 17 августа) уровень заполненности ПХГ Германии составляет 49,91%, в Нидерландах - 41,81%. Текущие показатели являются самыми низкими за всю историю наблюдения и сбора данных - с 2011 года. В Хорватии запасы газа в ПХГ достигли отметки в 64,28%, что также является историческим антирекордом, но с 2014 года, поскольку страна вошла в ЕС только в июле 2013 года.
Во Франции уровень заполненности хранилищ составил 63,67%, однако этот показатель является минимумом с 2017 года. В Бельгии, Латвии и Словакии в ПХГ закачано менее 50% газа. Последний раз на таких низких уровнях запасы были в 2018 году.
Кроме того, в восьми странах ЕС газохранилища оказались заполнены до минимальных отметок с 2021-2022 годов. Речь идет об Испании, Швеции, Болгарии, Чехии, Португалии, Румынии, Австрии и Италии.
Более позитивная динамика наблюдается только в трех странах, там уровень заполненности ПХГ на текущую дату оказался выше, чем в 2025 году. Так, Дания заполнила свои хранилища на 70,37% против 37,38% в прошлом году, Венгрия - на 65,11% против 64,98%, а Польша - на 88,82% против 83,11%.
Европа закачивает газ в ПХГ для подготовки к отопительному сезону. По мнению Еврокомиссии, хранилища играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, позволяя в зимний период покрывать до трети потребности региона. Однако пока, по состоянию на 16 августа, заполненность ПХГ находится на исторически минимальном уровне - 61,11%.
ЕС на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений за перебои с поставками топлива решил понизить с 90% до 80% необходимый уровень заполнения хранилищ газа в странах союза к началу зимнего сезона, заявляла в июне РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. Однако "Газпром" ранее прогнозировал, что уровень заполненности ПХГ к 1 октября будет ниже 75% при продолжении закачки в текущем темпе.
 
ГазЕВРОПАГЕРМАНИЯНИДЕРЛАНДЫЕСЕКГазпром
 
 
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