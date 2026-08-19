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Германия выделит 50 миллионов евро на ремонт саркофага Чернобыльской АЭС
Германия выделит 50 миллионов евро на ремонт саркофага Чернобыльской АЭС - 19.08.2026, ПРАЙМ
Германия выделит 50 миллионов евро на ремонт саркофага Чернобыльской АЭС
Власти Германии намерены выделить 50 миллионов евро на ремонт саркофага Чернобыльской АЭС, который был поврежден в результате удара беспилотника в феврале 2025... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T23:19+0300
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БЕРЛИН, 19 авг - ПРАЙМ. Власти Германии намерены выделить 50 миллионов евро на ремонт саркофага Чернобыльской АЭС, который был поврежден в результате удара беспилотника в феврале 2025 года, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на министра окружающей среды ФРГ Карстена Шнайдера.
"Правительство Германии намерено выделить 50 миллионов евро на ремонт саркофага разрушенного энергоблока Чернобыльской АЭС, саркофаг был поврежден в результате атаки беспилотника в начале 2025 года", - говорится в публикации.
В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу ЧАЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим.
Сотрудники МАГАТЭ осмотрели место взрыва и установили, что дрон пробил отверстие в крыше защитного сооружения размером около шести метров в диаметре, однако конструкция здания не была повреждена. Они также провели измерения, которые подтвердили, что уровень радиации не превышает норму. Вместе с тем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что инцидент в Чернобыле говорит о сохраняющихся ядерных рисках.
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германия, киев, фрг, дмитрий песков, рафаэль гросси, магатэ, handelsblatt, госдума
ГЕРМАНИЯ, Киев, ФРГ, Дмитрий Песков, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Handelsblatt, Госдума
Германия выделит 50 миллионов евро на ремонт саркофага Чернобыльской АЭС
Handelsblatt: Германия планирует выделить 50 миллионов евро на ремонт саркофага ЧАЭС
БЕРЛИН, 19 авг - ПРАЙМ. Власти Германии намерены выделить 50 миллионов евро на ремонт саркофага Чернобыльской АЭС, который был поврежден в результате удара беспилотника в феврале 2025 года, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на министра окружающей среды ФРГ Карстена Шнайдера.
"Правительство Германии намерено выделить 50 миллионов евро на ремонт саркофага разрушенного энергоблока Чернобыльской АЭС, саркофаг был поврежден в результате атаки беспилотника в начале 2025 года", - говорится в публикации.
В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу ЧАЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим.
Сотрудники МАГАТЭ осмотрели место взрыва и установили, что дрон пробил отверстие в крыше защитного сооружения размером около шести метров в диаметре, однако конструкция здания не была повреждена. Они также провели измерения, которые подтвердили, что уровень радиации не превышает норму. Вместе с тем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что инцидент в Чернобыле говорит о сохраняющихся ядерных рисках.