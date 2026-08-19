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Глава Европейского центрального банка готова возглавить ВЭФ, сообщили СМИ
Глава Европейского центрального банка готова возглавить ВЭФ, сообщили СМИ - 19.08.2026, ПРАЙМ
Глава Европейского центрального банка готова возглавить ВЭФ, сообщили СМИ
Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард готова возглавить Всемирный экономический форум (ВЭФ), но хочет удостовериться, что разногласия между | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T21:28+0300
2026-08-19T21:28+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард готова возглавить Всемирный экономический форум (ВЭФ), но хочет удостовериться, что разногласия между организацией и ее предыдущим председателем Клаусом Швабом были улажены, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Глава ЕЦБ, по-видимому, готова взять на себя эту роль... Однако Лагард хочет удостовериться, что трения между ВЭФ и... Швабом полностью урегулированы", - говорится в сообщении агентства. По данным Блумберг, вступление Лагард в должность обсуждалось во вторник советом попечителей ВЭФ. При этом, как уточняет агентство, на роль председателя ЕЦБ также уже есть претенденты. Власти Нидерландов, например, поддержали кандидатуру бывшего главы нидерландского центробанка Клааса Кнота. По информации Блумберг, ФРГ рассматривает возможность номинировать на эту должность главу бундесбанка Йоахима Нагеля. Испания, уточняет агентство, собирается выступить в поддержку кандидатуры бывшего главы испанского центробанка Пабло Эрнандеса де Коса. В оргкомитете форума 21 апреля 2025 года заявили, что 87-летний Шваб покинул пост председателя. Позднее издание Wall Street Journal написало, что совет попечителей форума начал расследование в отношении экс-председателя из-за возможных финансовых махинаций и этических проступков, в том числе со стороны его супруги. Впрочем, форум объявил в августе, что расследование не выявило никаких нарушений.
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Мировая экономика, НИДЕРЛАНДЫ, ФРГ, ГЕРМАНИЯ, Кристин Лагард, ЕЦБ, ВЭФ
Глава Европейского центрального банка готова возглавить ВЭФ, сообщили СМИ
Блумберг: глава ЕЦБ Лагард готова возглавить Всемирный экономический форум
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард готова возглавить Всемирный экономический форум (ВЭФ), но хочет удостовериться, что разногласия между организацией и ее предыдущим председателем Клаусом Швабом были улажены, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Глава ЕЦБ, по-видимому, готова взять на себя эту роль... Однако Лагард хочет удостовериться, что трения между ВЭФ и... Швабом полностью урегулированы", - говорится в сообщении агентства.
По данным Блумберг, вступление Лагард в должность обсуждалось во вторник советом попечителей ВЭФ.
При этом, как уточняет агентство, на роль председателя ЕЦБ также уже есть претенденты. Власти Нидерландов, например, поддержали кандидатуру бывшего главы нидерландского центробанка Клааса Кнота. По информации Блумберг, ФРГ рассматривает возможность номинировать на эту должность главу бундесбанка Йоахима Нагеля. Испания, уточняет агентство, собирается выступить в поддержку кандидатуры бывшего главы испанского центробанка Пабло Эрнандеса де Коса.
В оргкомитете форума 21 апреля 2025 года заявили, что 87-летний Шваб покинул пост председателя. Позднее издание Wall Street Journal написало, что совет попечителей форума начал расследование в отношении экс-председателя из-за возможных финансовых махинаций и этических проступков, в том числе со стороны его супруги. Впрочем, форум объявил в августе, что расследование не выявило никаких нарушений.