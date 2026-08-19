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"Перевыполнили план": госдолг США досрочно достигнет 40 триллионов долларов

"Перевыполнили план": госдолг США досрочно достигнет 40 триллионов долларов - 19.08.2026, ПРАЙМ

"Перевыполнили план": госдолг США досрочно достигнет 40 триллионов долларов

Госдолг США, вероятно, превысит 40 триллионов долларов уже на текущей неделе — на несколько месяцев раньше прогнозов, пишет ИноСМИ со ссылкой на The Washington... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T15:05+0300

2026-08-19T15:05+0300

2026-08-19T15:05+0300

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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Госдолг США, вероятно, превысит 40 триллионов долларов уже на текущей неделе — на несколько месяцев раньше прогнозов, пишет ИноСМИ со ссылкой на The Washington Post. В понедельник Минфин сообщил, что долг достиг 39,9 триллиона и продолжает расти."Текущая бюджетная траектория очевидно неустойчива, и это еще оптимистичный прогноз, — заявила президент Центра двухпартийной политики Маргарет Спеллингс. — Внедрение ИИ, экономический спад, глобальная война и другие факторы могут перевести проблему в фазу острого кризиса".С момента первого прихода Трампа к власти долг США удвоился. Процентные платежи по нему в текущем году превысят 1 триллион долларов — это сопоставимо с бюджетом Пентагона. Ставки по 30-летним казначейским облигациям достигли максимальной доходности за последнюю четверть века.Достижение потолка долга не означает дефолта: Казначейство может использовать временные механизмы, которые дают 6-9 месяцев. Однако эксперты предупреждают, что текущая бюджетная траектория "очевидно неустойчива", а внедрение ИИ, экономический спад или война могут перевести проблему в острую фазу.

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мировая экономика, сша, минфин, дональд трамп, госдолг сша, минфин сша