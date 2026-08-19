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Путин рассказал о госдолге регионов

Путин рассказал о госдолге регионов - 19.08.2026, ПРАЙМ

Путин рассказал о госдолге регионов

Треть всего государственного долга регионов России на 1 августа приходится на коммерческие кредиты, заявил президент РФ Владимир Путин. | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T16:00+0300

2026-08-19T16:00+0300

2026-08-19T16:01+0300

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владимир путин

совет по стратегическому развитию

госдолг

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Треть всего государственного долга регионов России на 1 августа приходится на коммерческие кредиты, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. "На 1 августа текущего года, например, на коммерческий долг приходится треть всего госдолга регионов", - сказал глава государства. Кроме того, Путин попросил правительство определить перечень регионов, чье финансовое положение необходимо сбалансировать, а также подготовить и утвердить программы их финансово-экономического оздоровления, рассчитанные на срок до пяти лет.Национальные проекты - один из основных инструментов достижения утвержденных президентом национальных целей развития и реализации программы социально-экономического развития России до 2030 года. С 2025 года в России реализуется 19 национальных проектов, которые охватывают ключевые сферы: семью, здоровье, образование, инфраструктуру, экономику, технологии, экологию и туризм.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, владимир путин, совет по стратегическому развитию, госдолг