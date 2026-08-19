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Госсекретарь США и советник ОАЭ обсудили ситуацию в Ормузском проливе - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Госсекретарь США и советник ОАЭ обсудили ситуацию в Ормузском проливе
Госсекретарь США и советник ОАЭ обсудили ситуацию в Ормузском проливе - 19.08.2026, ПРАЙМ
Госсекретарь США и советник ОАЭ обсудили ситуацию в Ормузском проливе
Госсекретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности ОАЭ шейх Тахнун бен Заид Аль Нахайян обсудили по телефону ситуацию в Ормузском проливе в... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T05:06+0300
2026-08-19T05:06+0300
мировая экономика
сша
ормузский пролив
оаэ
марко рубио
марк рубио
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 19 авг – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности ОАЭ шейх Тахнун бен Заид Аль Нахайян обсудили по телефону ситуацию в Ормузском проливе в свете возможной ирано-оманской договоренности по судоходству в этих водах, сообщает американский госдепартамент. "Они обсудили ряд вопросов региональной безопасности... Госсекретарь Рубио подчеркнул важность свободы судоходства через Ормузский пролив", – сообщил заместитель пресс-секретаря ведомства Томми Пиготт. Отмечается, что представители государств также обсудили ситуацию в Ливане и подняли вопрос продолжающейся координации действий США и ОАЭ в отношении Ирана. Другие детали беседы не раскрываются. Как сообщил ранее официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи, Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормузский пролив. Ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о переговорах Маската и Тегерана по контролю над Ормузским проливом, заявил, что США нанесут удары по Оману, если тот "встанет на пути".
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мировая экономика, сша, ормузский пролив, оаэ, марко рубио, марк рубио, дональд трамп, мид
Мировая экономика, США, Ормузский пролив, ОАЭ, Марко Рубио, Марк Рубио, Дональд Трамп, МИД
05:06 19.08.2026
 
Госсекретарь США и советник ОАЭ обсудили ситуацию в Ормузском проливе

Госсекретарь США Рубио и советник по нацбезопасности ОАЭ обсудили Ормузский пролив

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ВАШИНГТОН, 19 авг – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности ОАЭ шейх Тахнун бен Заид Аль Нахайян обсудили по телефону ситуацию в Ормузском проливе в свете возможной ирано-оманской договоренности по судоходству в этих водах, сообщает американский госдепартамент.
"Они обсудили ряд вопросов региональной безопасности... Госсекретарь Рубио подчеркнул важность свободы судоходства через Ормузский пролив", – сообщил заместитель пресс-секретаря ведомства Томми Пиготт.
Отмечается, что представители государств также обсудили ситуацию в Ливане и подняли вопрос продолжающейся координации действий США и ОАЭ в отношении Ирана. Другие детали беседы не раскрываются.
Как сообщил ранее официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи, Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормузский пролив.
Ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о переговорах Маската и Тегерана по контролю над Ормузским проливом, заявил, что США нанесут удары по Оману, если тот "встанет на пути".
 
Мировая экономикаСШАОрмузский проливОАЭМарко РубиоМарк РубиоДональд ТрампМИД
 
 
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