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Средний уровень достижения наццелей в России достиг 99%

Средний уровень достижения наццелей в России достиг 99% - 19.08.2026, ПРАЙМ

Средний уровень достижения наццелей в России достиг 99%

Средний уровень достижения национальных целей развития в России достиг 99% по итогам первого полугодия 2026 года, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T16:29+0300

2026-08-19T16:29+0300

2026-08-19T16:35+0300

россия

дмитрий григоренко

владимир путин

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Средний уровень достижения национальных целей развития в России достиг 99% по итогам первого полугодия 2026 года, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента России Владимира Путина. "Мы создали систему, которая в моменте и в масштабе всей страны позволяет видеть, что у нас сделано, а где мы отклоняемся от плана и где нужно реагировать. Все это позволяет достичь высокого уровня исполнительской дисциплины. Например, средний уровень достижения национальных целей по итогам первого полугодия 2026 года в целом по стране составляет 99%", - сообщил он. Григоренко пояснил, что в системе можно посмотреть общую картинку социальных показателей в разных сферах жизни. Так, в регионах выявлена общая проблематика - недостаточное информирование населения, кадровый дефицит, включая педагогов и врачей, пробелы в организации и управлении процессами, а также дефицит ресурсов. "Все причины недостижения показателей в тесном контакте отрабатываем с субъектами Российской Федерации", - заверил Григоренко. В частности, правительство РФ подготовило 1,5 тысячи мероприятий для решения вопросов, которые волнуют россиян. Вице-премьер также подчеркнул, что министрам дано поручение правительства учитывать результаты социологических опросов в своей работе и при планировании рабочих поездок в регионы. "Обратная связь граждан действительно является важнейшей основой для принятия конкретных управленческих решений", - заверил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий григоренко, владимир путин