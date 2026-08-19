https://1prime.ru/20260819/gruziiya-872505706.html
Пассажиропоток в аэропортах Грузии во втором квартале упал на 5,7%
Пассажиропоток в аэропортах Грузии во втором квартале упал на 5,7% - 19.08.2026, ПРАЙМ
Пассажиропоток в аэропортах Грузии во втором квартале упал на 5,7%
Пассажиропоток в аэропортах Грузии во втором квартале 2026 года составил около двух миллионов человек, что на 5,7% меньше показателя за аналогичный период... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T14:03+0300
2026-08-19T14:03+0300
2026-08-19T14:03+0300
бизнес
мировая экономика
грузия
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/10/841381004_0:129:2400:1479_1920x0_80_0_0_e33226771c9b783d1ab30a05e4a2c78f.jpg
ТБИЛИСИ, 19 авг — ПРАЙМ. Пассажиропоток в аэропортах Грузии во втором квартале 2026 года составил около двух миллионов человек, что на 5,7% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из предварительных данных Национальной службы статистики. Из них около 1 миллиона пассажиров вылетели из Грузии — на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Еще 1 миллион пассажиров въехали в страну, что на 4,4% ниже показателя второго квартала 2025 года. В отчетном периоде из аэропортов Грузии было выполнено 8,2 тысячи пассажирских рейсов, что на 4,7% меньше, чем годом ранее. При этом грузовые перевозки продемонстрировали рост: во втором квартале в аэропортах страны было выполнено 1,1 тысячи грузовых рейсов — на 21,1% больше в годовом выражении.
грузия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/10/841381004_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1f5bd8ba347673affed02c11acc738c5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, грузия
Бизнес, Мировая экономика, ГРУЗИЯ
Пассажиропоток в аэропортах Грузии во втором квартале упал на 5,7%
Пассажиропоток в аэропортах Грузии во II квартале 2026 года снизился на 5,7%
ТБИЛИСИ, 19 авг — ПРАЙМ. Пассажиропоток в аэропортах Грузии во втором квартале 2026 года составил около двух миллионов человек, что на 5,7% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из предварительных данных Национальной службы статистики.
Из них около 1 миллиона пассажиров вылетели из Грузии
— на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Еще 1 миллион пассажиров въехали в страну, что на 4,4% ниже показателя второго квартала 2025 года.
В отчетном периоде из аэропортов Грузии было выполнено 8,2 тысячи пассажирских рейсов, что на 4,7% меньше, чем годом ранее.
При этом грузовые перевозки продемонстрировали рост: во втором квартале в аэропортах страны было выполнено 1,1 тысячи грузовых рейсов — на 21,1% больше в годовом выражении.