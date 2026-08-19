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Пассажиропоток в аэропортах Грузии во втором квартале упал на 5,7%

Пассажиропоток в аэропортах Грузии во втором квартале упал на 5,7% - 19.08.2026, ПРАЙМ

Пассажиропоток в аэропортах Грузии во втором квартале упал на 5,7%

Пассажиропоток в аэропортах Грузии во втором квартале 2026 года составил около двух миллионов человек, что на 5,7% меньше показателя за аналогичный период... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T14:03+0300

2026-08-19T14:03+0300

2026-08-19T14:03+0300

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ТБИЛИСИ, 19 авг — ПРАЙМ. Пассажиропоток в аэропортах Грузии во втором квартале 2026 года составил около двух миллионов человек, что на 5,7% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из предварительных данных Национальной службы статистики. Из них около 1 миллиона пассажиров вылетели из Грузии — на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Еще 1 миллион пассажиров въехали в страну, что на 4,4% ниже показателя второго квартала 2025 года. В отчетном периоде из аэропортов Грузии было выполнено 8,2 тысячи пассажирских рейсов, что на 4,7% меньше, чем годом ранее. При этом грузовые перевозки продемонстрировали рост: во втором квартале в аэропортах страны было выполнено 1,1 тысячи грузовых рейсов — на 21,1% больше в годовом выражении.

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бизнес, мировая экономика, грузия