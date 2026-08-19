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Грузия нарастила экспорт вина в Россию до максимума с октября - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Грузия нарастила экспорт вина в Россию до максимума с октября
Грузия нарастила экспорт вина в Россию до максимума с октября - 19.08.2026, ПРАЙМ
Грузия нарастила экспорт вина в Россию до максимума с октября
Грузия в июле текущего года нарастила экспорт вина в Россию до максимума с октября - сумма поставок превысила 18 миллионов долларов, выяснило РИА Новости,... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T11:35+0300
2026-08-19T11:47+0300
россия
грузия
польша
казахстан
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Грузия в июле текущего года нарастила экспорт вина в Россию до максимума с октября - сумма поставок превысила 18 миллионов долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской таможни. По сравнению с предшествующим месяцем поставки выросли почти на треть - до 18,04 миллиона долларов. Динамика в годовом выражении также была положительной, но рост оказался несколько скромнее - всего 7%. Россия в отчетном месяце сохранила за собой статус крупнейшего импортера грузинского вина - на страну пришлось почти 70% соответствующих продаж на внешние рынки. Кроме нее, в тройку наиболее заметных покупателей этого напитка у Грузии вошли также Польша с долей в 5% и Казахстан (4%).
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192
40
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1
5
4.7
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40
россия, грузия, польша, казахстан
РОССИЯ, ГРУЗИЯ, ПОЛЬША, КАЗАХСТАН
11:35 19.08.2026 (обновлено: 11:47 19.08.2026)
 
Грузия нарастила экспорт вина в Россию до максимума с октября

Грузия в июле нарастила экспорт вина в Россию до максимума с октября

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Грузия в июле текущего года нарастила экспорт вина в Россию до максимума с октября - сумма поставок превысила 18 миллионов долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской таможни.
По сравнению с предшествующим месяцем поставки выросли почти на треть - до 18,04 миллиона долларов. Динамика в годовом выражении также была положительной, но рост оказался несколько скромнее - всего 7%.
Россия в отчетном месяце сохранила за собой статус крупнейшего импортера грузинского вина - на страну пришлось почти 70% соответствующих продаж на внешние рынки.
Кроме нее, в тройку наиболее заметных покупателей этого напитка у Грузии вошли также Польша с долей в 5% и Казахстан (4%).
 
РОССИЯГРУЗИЯПОЛЬШАКАЗАХСТАН
 
 
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