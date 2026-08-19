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Грузия нарастила экспорт вина в Россию до максимума с октября

Грузия нарастила экспорт вина в Россию до максимума с октября - 19.08.2026, ПРАЙМ

Грузия нарастила экспорт вина в Россию до максимума с октября

Грузия в июле текущего года нарастила экспорт вина в Россию до максимума с октября - сумма поставок превысила 18 миллионов долларов, выяснило РИА Новости,... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T11:35+0300

2026-08-19T11:35+0300

2026-08-19T11:47+0300

россия

грузия

польша

казахстан

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Грузия в июле текущего года нарастила экспорт вина в Россию до максимума с октября - сумма поставок превысила 18 миллионов долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской таможни. По сравнению с предшествующим месяцем поставки выросли почти на треть - до 18,04 миллиона долларов. Динамика в годовом выражении также была положительной, но рост оказался несколько скромнее - всего 7%. Россия в отчетном месяце сохранила за собой статус крупнейшего импортера грузинского вина - на страну пришлось почти 70% соответствующих продаж на внешние рынки. Кроме нее, в тройку наиболее заметных покупателей этого напитка у Грузии вошли также Польша с долей в 5% и Казахстан (4%).

грузия

польша

казахстан

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, грузия, польша, казахстан