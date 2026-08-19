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Рекордный пассажиропоток зафиксировали на КПП "Верхний Ларс"

Рекордный пассажиропоток зафиксировали на КПП "Верхний Ларс" - 19.08.2026, ПРАЙМ

Рекордный пассажиропоток зафиксировали на КПП "Верхний Ларс"

Больше 20 тысяч человек пересекли пункт пропуска "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе за сутки, это рекордный показатель, сообщила пресс-служба... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T12:06+0300

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НАЛЬЧИК, 19 авг – ПРАЙМ. Больше 20 тысяч человек пересекли пункт пропуска "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе за сутки, это рекордный показатель, сообщила пресс-служба Северо-Осетинской таможни. "Рекордный пассажиропоток в Верхнем Ларсе: за сутки пункт пропуска пересекло более 20 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что рекорд был зафиксирован 17 августа, отметив, что высокая интенсивность турпотока сопровождается рекордным количеством легкового транспорта. "Подобная динамика наблюдается уже несколько дней: 15 и 16 августа через пункт пропуска проходило более 19 тысяч человек ежесуточно. Текущие показатели значительно превышают данные аналогичных периодов прошлых лет", - добавили в пресс-службе. По ее данным, таможенная и пограничная службы принимают необходимые меры для беспрепятственного пропуска транспортных средств. Для оперативного оформления транспорта усилены смены, увеличено число сотрудников. "В связи с высокой загруженностью просим граждан учитывать дорожную обстановку при планировании поездок в Грузию и обратно, а также строго соблюдать правила дорожного движения. Будьте готовы к увеличению времени в пути", - заметили в ведомстве.

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бизнес, россия, грузия