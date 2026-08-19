Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рекордный пассажиропоток зафиксировали на КПП "Верхний Ларс" - 19.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260819/gruzija-872500986.html
Рекордный пассажиропоток зафиксировали на КПП "Верхний Ларс"
Рекордный пассажиропоток зафиксировали на КПП "Верхний Ларс" - 19.08.2026, ПРАЙМ
Рекордный пассажиропоток зафиксировали на КПП "Верхний Ларс"
Больше 20 тысяч человек пересекли пункт пропуска "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе за сутки, это рекордный показатель, сообщила пресс-служба... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T12:06+0300
2026-08-19T12:11+0300
бизнес
россия
грузия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872500986.jpg?1787130675
НАЛЬЧИК, 19 авг – ПРАЙМ. Больше 20 тысяч человек пересекли пункт пропуска "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе за сутки, это рекордный показатель, сообщила пресс-служба Северо-Осетинской таможни. "Рекордный пассажиропоток в Верхнем Ларсе: за сутки пункт пропуска пересекло более 20 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что рекорд был зафиксирован 17 августа, отметив, что высокая интенсивность турпотока сопровождается рекордным количеством легкового транспорта. "Подобная динамика наблюдается уже несколько дней: 15 и 16 августа через пункт пропуска проходило более 19 тысяч человек ежесуточно. Текущие показатели значительно превышают данные аналогичных периодов прошлых лет", - добавили в пресс-службе. По ее данным, таможенная и пограничная службы принимают необходимые меры для беспрепятственного пропуска транспортных средств. Для оперативного оформления транспорта усилены смены, увеличено число сотрудников. "В связи с высокой загруженностью просим граждан учитывать дорожную обстановку при планировании поездок в Грузию и обратно, а также строго соблюдать правила дорожного движения. Будьте готовы к увеличению времени в пути", - заметили в ведомстве.
грузия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, грузия
Бизнес, РОССИЯ, ГРУЗИЯ
12:06 19.08.2026 (обновлено: 12:11 19.08.2026)
 
Рекордный пассажиропоток зафиксировали на КПП "Верхний Ларс"

Более 20 тысяч человек за сутки пересекли КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
НАЛЬЧИК, 19 авг – ПРАЙМ. Больше 20 тысяч человек пересекли пункт пропуска "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе за сутки, это рекордный показатель, сообщила пресс-служба Северо-Осетинской таможни.
"Рекордный пассажиропоток в Верхнем Ларсе: за сутки пункт пропуска пересекло более 20 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что рекорд был зафиксирован 17 августа, отметив, что высокая интенсивность турпотока сопровождается рекордным количеством легкового транспорта.
"Подобная динамика наблюдается уже несколько дней: 15 и 16 августа через пункт пропуска проходило более 19 тысяч человек ежесуточно. Текущие показатели значительно превышают данные аналогичных периодов прошлых лет", - добавили в пресс-службе.
По ее данным, таможенная и пограничная службы принимают необходимые меры для беспрепятственного пропуска транспортных средств. Для оперативного оформления транспорта усилены смены, увеличено число сотрудников.
"В связи с высокой загруженностью просим граждан учитывать дорожную обстановку при планировании поездок в Грузию и обратно, а также строго соблюдать правила дорожного движения. Будьте готовы к увеличению времени в пути", - заметили в ведомстве.
 
БизнесРОССИЯГРУЗИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала