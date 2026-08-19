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Хуснуллин рассказал о планах по нормативному состоянию дорог в России

Хуснуллин рассказал о планах по нормативному состоянию дорог в России - 19.08.2026, ПРАЙМ

Хуснуллин рассказал о планах по нормативному состоянию дорог в России

Все показатели по нормативному состоянию дорог в России планируется выполнить к 2030 году, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T18:51+0300

2026-08-19T18:51+0300

2026-08-19T18:51+0300

бизнес

россия

марат хуснуллин

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Все показатели по нормативному состоянию дорог в России планируется выполнить к 2030 году, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Вообще мы планируем к 2030 году все показатели по нормативному состоянию дорог выполнить. У нас, пока могу сказать уже уверенно, в этом году мы план выполним. То отставание, которое у нас было из-за того, что пришла поздняя весна, мы его нагнали на сегодняшний день. Асфальта физически уложено уже больше, чем в прошлом году", - сказал Хуснуллин ИС "Вести". По его словам, в 2026 году отставание от плана ремонта дорог, которое возникло из-за поздней весны, устранено. "Мы даже при формировании бюджета, видя, что есть определенные сокращения по новым стройкам, нормативное состояние дорог пока не уменьшаем. Поэтому рассчитываем, что показатели доведения до норматива у нас получится выполнить", - подчеркнул он. В июне вице-премьер заявил о необходимости ускорить темпы капитального ремонта дорожной сети в России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, марат хуснуллин