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Хуснуллин рассказал о планах по нормативному состоянию дорог в России - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Хуснуллин рассказал о планах по нормативному состоянию дорог в России
Хуснуллин рассказал о планах по нормативному состоянию дорог в России - 19.08.2026, ПРАЙМ
Хуснуллин рассказал о планах по нормативному состоянию дорог в России
Все показатели по нормативному состоянию дорог в России планируется выполнить к 2030 году, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T18:51+0300
2026-08-19T18:51+0300
бизнес
россия
марат хуснуллин
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Все показатели по нормативному состоянию дорог в России планируется выполнить к 2030 году, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Вообще мы планируем к 2030 году все показатели по нормативному состоянию дорог выполнить. У нас, пока могу сказать уже уверенно, в этом году мы план выполним. То отставание, которое у нас было из-за того, что пришла поздняя весна, мы его нагнали на сегодняшний день. Асфальта физически уложено уже больше, чем в прошлом году", - сказал Хуснуллин ИС "Вести". По его словам, в 2026 году отставание от плана ремонта дорог, которое возникло из-за поздней весны, устранено. "Мы даже при формировании бюджета, видя, что есть определенные сокращения по новым стройкам, нормативное состояние дорог пока не уменьшаем. Поэтому рассчитываем, что показатели доведения до норматива у нас получится выполнить", - подчеркнул он. В июне вице-премьер заявил о необходимости ускорить темпы капитального ремонта дорожной сети в России.
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бизнес, россия, марат хуснуллин
Бизнес, РОССИЯ, Марат Хуснуллин
18:51 19.08.2026
 
Хуснуллин рассказал о планах по нормативному состоянию дорог в России

Хуснуллин: нормативное состояние дорог в России планируется выполнить к 2030 году

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Все показатели по нормативному состоянию дорог в России планируется выполнить к 2030 году, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Вообще мы планируем к 2030 году все показатели по нормативному состоянию дорог выполнить. У нас, пока могу сказать уже уверенно, в этом году мы план выполним. То отставание, которое у нас было из-за того, что пришла поздняя весна, мы его нагнали на сегодняшний день. Асфальта физически уложено уже больше, чем в прошлом году", - сказал Хуснуллин ИС "Вести".
По его словам, в 2026 году отставание от плана ремонта дорог, которое возникло из-за поздней весны, устранено.
"Мы даже при формировании бюджета, видя, что есть определенные сокращения по новым стройкам, нормативное состояние дорог пока не уменьшаем. Поэтому рассчитываем, что показатели доведения до норматива у нас получится выполнить", - подчеркнул он.
В июне вице-премьер заявил о необходимости ускорить темпы капитального ремонта дорожной сети в России.
 
БизнесРОССИЯМарат Хуснуллин
 
 
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