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Hyundai зарегистрировал три товарных знака в России
Hyundai зарегистрировал три товарных знака в России - 19.08.2026, ПРАЙМ
Hyundai зарегистрировал три товарных знака в России
Корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал три товарных знака в России, следует из электронной базы Роспатента, с которой ознакомилось РИА Новости. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T15:25+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал три товарных знака в России, следует из электронной базы Роспатента, с которой ознакомилось РИА Новости.
Согласно документам, компания подала три заявки на регистрацию товарных знаков с логотипом Hyundai и эмблемами компании в августе 2025 года. В августе 2026 года Роспатент принял положительное решение об их регистрации.
Теперь компания может заниматься в России продажей ковров для автомобилей, приготовлением еды и напитков, а также обучением водителей и организацией соревнований.
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor в конце 2023 года сообщил о решении продать автомобильный завод в Санкт-Петербурге российскому ООО "Арт-Финанс", материнской компании ООО "АГР". Сделка была закрыта в начале 2024 года, при этом Hyundai заявляла о сохранении за собой возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи.
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Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Hyundai, Роспатент, АГР
Hyundai зарегистрировал три товарных знака в России
Hyundai зарегистрировал три товарных знака в России
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал три товарных знака в России, следует из электронной базы Роспатента, с которой ознакомилось РИА Новости.
Согласно документам, компания подала три заявки на регистрацию товарных знаков с логотипом Hyundai и эмблемами компании в августе 2025 года. В августе 2026 года Роспатент принял положительное решение об их регистрации.
Теперь компания может заниматься в России продажей ковров для автомобилей, приготовлением еды и напитков, а также обучением водителей и организацией соревнований.
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor в конце 2023 года сообщил о решении продать автомобильный завод в Санкт-Петербурге российскому ООО "Арт-Финанс", материнской компании ООО "АГР". Сделка была закрыта в начале 2024 года, при этом Hyundai заявляла о сохранении за собой возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи.