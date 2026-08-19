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Путин отметил важность внедрения технологии ИИ

Путин отметил важность внедрения технологии ИИ - 19.08.2026, ПРАЙМ

Путин отметил важность внедрения технологии ИИ

Роботизация и внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) особенно важны с учетом дефицита кадров в ряде отраслей экономики РФ, заявил президент РФ... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T15:49+0300

2026-08-19T15:49+0300

2026-08-19T15:49+0300

технологии

россия

владимир путин

совет по стратегическому развитию

ии

искусственный интеллект

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Роботизация и внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) особенно важны с учетом дефицита кадров в ряде отраслей экономики РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. "Задача: выйти на уверенный, устойчивый рост капитальных вложений, в том числе модернизацию производств, повышение производительности труда на новой технологической базе с использованием автономных систем и промышленных роботов, цифровых платформ и решений в области искусственного интеллекта. Это особенно важно в условиях дефицита кадров в отдельных отраслях", - сказал Путин.

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технологии, россия, владимир путин, совет по стратегическому развитию, ии, искусственный интеллект