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Инфляционные ожидания в России в августе снизилась до 13,7% - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Инфляционные ожидания в России в августе снизилась до 13,7%
Инфляционные ожидания в России в августе снизилась до 13,7% - 19.08.2026, ПРАЙМ
Инфляционные ожидания в России в августе снизилась до 13,7%
Инфляционные ожидания россиян на год вперед в августе снизились до 13,7% с 14,7% в июле, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России. | 19.08.2026, ПРАЙМ
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россия
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в августе снизились до 13,7% с 14,7% в июле, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России. При этом в июне инфляционные ожидания были на уровне 12,4%, в мае - 13%, в апреле - 12,9%. В марте показатель составлял 13,4%, в феврале – 13,1%, а в январе и декабре – 13,7%. Ранее Минэкономразвития сообщало, что инфляция в России на 10 августа в годовом выражении составила 6,05% против 6,02% на 3 августа.
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россия, финансы, банк россии
РОССИЯ, Финансы, Банк России
14:50 19.08.2026 (обновлено: 15:00 19.08.2026)
 
Инфляционные ожидания в России в августе снизилась до 13,7%

Инфляционные ожидания россиян в августе снизились до 13,7 процента

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль
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© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в августе снизились до 13,7% с 14,7% в июле, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России.
При этом в июне инфляционные ожидания были на уровне 12,4%, в мае - 13%, в апреле - 12,9%. В марте показатель составлял 13,4%, в феврале – 13,1%, а в январе и декабре – 13,7%.
Ранее Минэкономразвития сообщало, что инфляция в России на 10 августа в годовом выражении составила 6,05% против 6,02% на 3 августа.
 
РОССИЯФинансыБанк России
 
 
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