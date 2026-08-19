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Инфляционные ожидания в России в августе снизилась до 13,7%

Инфляционные ожидания в России в августе снизилась до 13,7% - 19.08.2026, ПРАЙМ

Инфляционные ожидания в России в августе снизилась до 13,7%

Инфляционные ожидания россиян на год вперед в августе снизились до 13,7% с 14,7% в июле, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России. | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T14:50+0300

2026-08-19T14:50+0300

2026-08-19T15:00+0300

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финансы

банк россии

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в августе снизились до 13,7% с 14,7% в июле, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России. При этом в июне инфляционные ожидания были на уровне 12,4%, в мае - 13%, в апреле - 12,9%. В марте показатель составлял 13,4%, в феврале – 13,1%, а в январе и декабре – 13,7%. Ранее Минэкономразвития сообщало, что инфляция в России на 10 августа в годовом выражении составила 6,05% против 6,02% на 3 августа.

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2026

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россия, финансы, банк россии