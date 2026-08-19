https://1prime.ru/20260819/inflyatsiya-872522398.html

Инфляция в России составила 6,13%

Инфляция в России составила 6,13% - 19.08.2026, ПРАЙМ

Инфляция в России составила 6,13%

Инфляция в России на 17 августа в годовом выражении составила 6,13% против 6,05% на 10 августа, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T19:05+0300

2026-08-19T19:05+0300

2026-08-19T19:05+0300

россия

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Инфляция в России на 17 августа в годовом выражении составила 6,13% против 6,05% на 10 августа, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". На продовольственные товары за период с 11 по 17 августа было зафиксировано снижение цен на уровне 0,1%. Цены на плодоовощную продукцию снизились на 2,1%, на остальные продукты питания - выросли на 0,09%. В сегменте непродовольственных товаров рост цен составило 0,17%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) цены понизились на 0,1%.

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2026

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россия