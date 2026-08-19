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На ЗАЭС заявили об отсутствии информации о дате визита главы МАГАТЭ - 19.08.2026, ПРАЙМ
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На ЗАЭС заявили об отсутствии информации о дате визита главы МАГАТЭ
На ЗАЭС заявили об отсутствии информации о дате визита главы МАГАТЭ - 19.08.2026, ПРАЙМ
На ЗАЭС заявили об отсутствии информации о дате визита главы МАГАТЭ
Информации о дате и возможности визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T12:12+0300
2026-08-19T12:21+0300
энергодар
украина
рафаэль гросси
мария захарова
магатэ
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - ПРАЙМ. Информации о дате и возможности визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Украина сорвала планировавшийся 20-21 августа визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в Энергодар, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова. Визит планировалось приурочить к очередной ротации миссии экспертов МАГАТЭ, находящихся на станции. "Информации о возможной новой дате визита, как и самой возможности такого визита, нет", - сказала РИА Новости Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
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энергодар, украина, рафаэль гросси, мария захарова, магатэ, запорожская аэс, мид рф
Энергодар, УКРАИНА, Рафаэль Гросси, Мария Захарова, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, МИД РФ
12:12 19.08.2026 (обновлено: 12:21 19.08.2026)
 
На ЗАЭС заявили об отсутствии информации о дате визита главы МАГАТЭ

Яшина: информации о дате визита главы МАГАТЭ Гросси на ЗАЭС нет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - ПРАЙМ. Информации о дате и возможности визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Украина сорвала планировавшийся 20-21 августа визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и в Энергодар, заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова. Визит планировалось приурочить к очередной ротации миссии экспертов МАГАТЭ, находящихся на станции.
"Информации о возможной новой дате визита, как и самой возможности такого визита, нет", - сказала РИА Новости Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
 
ЭнергодарУКРАИНАРафаэль ГроссиМария ЗахароваМАГАТЭЗапорожская АЭСМИД РФ
 
 
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