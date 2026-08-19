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СМИ: OpenAI проведет IPO в 2027 году - 19.08.2026, ПРАЙМ
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СМИ: OpenAI проведет IPO в 2027 году
СМИ: OpenAI проведет IPO в 2027 году - 19.08.2026, ПРАЙМ
СМИ: OpenAI проведет IPO в 2027 году
OpenAI проведет первичное публичное размещение акций (IPO) в 2027 году или даже раньше, если ее бизнес продолжит расти, сообщил канал CNBC со ссылкой на... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T23:04+0300
2026-08-19T23:04+0300
технологии
cnbc
openai
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872527157.jpg?1787169889
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. OpenAI проведет первичное публичное размещение акций (IPO) в 2027 году или даже раньше, если ее бизнес продолжит расти, сообщил канал CNBC со ссылкой на заявление финансового директора компании Сары Фриар (Sarah Friar). "Финансовый директор OpenAI Сара Фриар заявила сотрудникам в ходе общего собрания в среду, что лаборатория по разработке искусственного интеллекта станет публичной компанией в 2027 году, однако ее выход на публичный рынок может состояться и раньше, если бизнес продолжит демонстрировать рост", - передает канал. Как сообщает CNBC со ссылкой на источники, Фриар также заявила сотрудникам, что IPO не является финишной чертой, это очередная веха в истории OpenAI, очередной раунд финансирования. Она также сказала, что сотрудникам не стоит беспокоиться, если конкурирующая компания в сфере ИИ Anthropic выйдет на рынок раньше. "Как вы знаете, мы конфиденциально подали проспект (на проведение IPO - ред.), и Anthropic тоже подала свой. Есть вероятность, что в ближайшие недели они раскроют этот конфиденциальный документ и выйдут на рынок в сентябре. Ничего страшного, мы бежим свою собственную гонку", - цитирует финдиректора CNBC. OpenAI - разработчик чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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технологии, cnbc, openai
Технологии, CNBC, OpenAI
23:04 19.08.2026
 
СМИ: OpenAI проведет IPO в 2027 году

CNBC: OpenAI проведет IPO в 2027 году, если ее бизнес продолжит расти

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. OpenAI проведет первичное публичное размещение акций (IPO) в 2027 году или даже раньше, если ее бизнес продолжит расти, сообщил канал CNBC со ссылкой на заявление финансового директора компании Сары Фриар (Sarah Friar).
"Финансовый директор OpenAI Сара Фриар заявила сотрудникам в ходе общего собрания в среду, что лаборатория по разработке искусственного интеллекта станет публичной компанией в 2027 году, однако ее выход на публичный рынок может состояться и раньше, если бизнес продолжит демонстрировать рост", - передает канал.
Как сообщает CNBC со ссылкой на источники, Фриар также заявила сотрудникам, что IPO не является финишной чертой, это очередная веха в истории OpenAI, очередной раунд финансирования. Она также сказала, что сотрудникам не стоит беспокоиться, если конкурирующая компания в сфере ИИ Anthropic выйдет на рынок раньше.
"Как вы знаете, мы конфиденциально подали проспект (на проведение IPO - ред.), и Anthropic тоже подала свой. Есть вероятность, что в ближайшие недели они раскроют этот конфиденциальный документ и выйдут на рынок в сентябре. Ничего страшного, мы бежим свою собственную гонку", - цитирует финдиректора CNBC.
OpenAI - разработчик чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
 
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