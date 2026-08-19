https://1prime.ru/20260819/ipoteka-872496000.html

Число ипотечных сделок в Москве за семь месяцев снизилось на 18%

Число ипотечных сделок в Москве за семь месяцев снизилось на 18% - 19.08.2026, ПРАЙМ

Число ипотечных сделок в Москве за семь месяцев снизилось на 18%

Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в январе-июле 2026 года 56,3 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 18% ниже результата... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T10:25+0300

2026-08-19T10:25+0300

2026-08-19T10:25+0300

недвижимость

бизнес

россия

москва

росреестр

ипотека

https://cdnn.1prime.ru/img/83316/20/833162012_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8e5259b580b44e9a9c9adb8784c8235b.jpg

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в январе-июле 2026 года 56,3 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 18% ниже результата аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба управления. В том числе в июле Росреестр зарегистрировал 7,6 тысячи ипотек, что на 12% меньше, чем в июне текущего года. По сравнению с июлем 2025 года, количество ипотек сократилось на 25%, указывается в сообщении. Как сообщило ведомство ранее, количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-июле 2026 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% - до 78,6 тысячи.

https://1prime.ru/20260811/ipoteka-872189982.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, россия, москва, росреестр, ипотека