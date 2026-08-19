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Число ипотечных сделок в Москве за семь месяцев снизилось на 18% - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Число ипотечных сделок в Москве за семь месяцев снизилось на 18%
Число ипотечных сделок в Москве за семь месяцев снизилось на 18% - 19.08.2026, ПРАЙМ
Число ипотечных сделок в Москве за семь месяцев снизилось на 18%
Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в январе-июле 2026 года 56,3 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 18% ниже результата... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T10:25+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в январе-июле 2026 года 56,3 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 18% ниже результата аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба управления. В том числе в июле Росреестр зарегистрировал 7,6 тысячи ипотек, что на 12% меньше, чем в июне текущего года. По сравнению с июлем 2025 года, количество ипотек сократилось на 25%, указывается в сообщении. Как сообщило ведомство ранее, количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-июле 2026 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% - до 78,6 тысячи.
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недвижимость, бизнес, россия, москва, росреестр, ипотека
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Росреестр, ипотека
10:25 19.08.2026
 
Число ипотечных сделок в Москве за семь месяцев снизилось на 18%

Росреестр в Москве зарегистрировал в январе-июле 56,3 тысячи ипотечных договоров

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и домик
Денежные купюры и домик - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в январе-июле 2026 года 56,3 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 18% ниже результата аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба управления.
В том числе в июле Росреестр зарегистрировал 7,6 тысячи ипотек, что на 12% меньше, чем в июне текущего года. По сравнению с июлем 2025 года, количество ипотек сократилось на 25%, указывается в сообщении.
Как сообщило ведомство ранее, количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-июле 2026 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% - до 78,6 тысячи.
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