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Ипотека под ударом: банки начали требовать страховку от атаки БПЛА - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Ипотека под ударом: банки начали требовать страховку от атаки БПЛА
Ипотека под ударом: банки начали требовать страховку от атаки БПЛА - 19.08.2026, ПРАЙМ
Ипотека под ударом: банки начали требовать страховку от атаки БПЛА
Российские банки начали требовать включать в ипотечное страхование жилья риски атак беспилотников, пишет "Коммерсант" со ссылкой на заявление президента... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T15:37+0300
2026-08-19T15:37+0300
ипотека
банки
недвижимость
евгений уфимцев
всс
финансы
россия
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Российские банки начали требовать включать в ипотечное страхование жилья риски атак беспилотников, пишет "Коммерсант" со ссылкой на заявление президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгения Уфимцева.По его словам, страховые компании оформляют такие полисы самостоятельно, поскольку риск оценивается как невысокий.В ВСС уточнили, что формулировка "риски атаки БПЛА" в требованиях банков встречается редко, так как чаще условие прописывают через покрытие военных рисков и риска терроризма."Речь пока не о жестком требовании от всех банков, а о точечной практике крупных игроков с залогами в приграничных и уязвимых регионах", — добавил генеральный директор Polis.online Андрей Креер.Он уточнил, что число запросов на соответствующую страховку на платформе за год выросло более чем в 10 раз.По оценке эксперта, страховка с расширенным покрытием становится заметно дороже на 10–20%, а в приграничных регионах действуют повышающие коэффициенты. При этом если банк требует включения риска БПЛА, а заемщик отказывается, ставка по кредиту может вырасти на 0,5–2 процентных пункта или кредитная организация вовсе не выдаст закладную, уточнил он.
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ипотека, банки, недвижимость, евгений уфимцев, всс, финансы, россия
ипотека, Банки, Недвижимость, Евгений Уфимцев, ВСС, Финансы, РОССИЯ
15:37 19.08.2026
 
Ипотека под ударом: банки начали требовать страховку от атаки БПЛА

"Коммерсант": российские банки начали требовать страховку от атаки БПЛА при выдаче ипотеки

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоверительное управление
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Российские банки начали требовать включать в ипотечное страхование жилья риски атак беспилотников, пишет "Коммерсант" со ссылкой на заявление президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгения Уфимцева.
По его словам, страховые компании оформляют такие полисы самостоятельно, поскольку риск оценивается как невысокий.
В ВСС уточнили, что формулировка "риски атаки БПЛА" в требованиях банков встречается редко, так как чаще условие прописывают через покрытие военных рисков и риска терроризма.
"Речь пока не о жестком требовании от всех банков, а о точечной практике крупных игроков с залогами в приграничных и уязвимых регионах", — добавил генеральный директор Polis.online Андрей Креер.
Он уточнил, что число запросов на соответствующую страховку на платформе за год выросло более чем в 10 раз.
По оценке эксперта, страховка с расширенным покрытием становится заметно дороже на 10–20%, а в приграничных регионах действуют повышающие коэффициенты. При этом если банк требует включения риска БПЛА, а заемщик отказывается, ставка по кредиту может вырасти на 0,5–2 процентных пункта или кредитная организация вовсе не выдаст закладную, уточнил он.
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