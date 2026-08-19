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Ипотека под ударом: банки начали требовать страховку от атаки БПЛА

Ипотека под ударом: банки начали требовать страховку от атаки БПЛА - 19.08.2026, ПРАЙМ

Ипотека под ударом: банки начали требовать страховку от атаки БПЛА

Российские банки начали требовать включать в ипотечное страхование жилья риски атак беспилотников, пишет "Коммерсант" со ссылкой на заявление президента... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T15:37+0300

2026-08-19T15:37+0300

2026-08-19T15:37+0300

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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Российские банки начали требовать включать в ипотечное страхование жилья риски атак беспилотников, пишет "Коммерсант" со ссылкой на заявление президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгения Уфимцева.По его словам, страховые компании оформляют такие полисы самостоятельно, поскольку риск оценивается как невысокий.В ВСС уточнили, что формулировка "риски атаки БПЛА" в требованиях банков встречается редко, так как чаще условие прописывают через покрытие военных рисков и риска терроризма."Речь пока не о жестком требовании от всех банков, а о точечной практике крупных игроков с залогами в приграничных и уязвимых регионах", — добавил генеральный директор Polis.online Андрей Креер.Он уточнил, что число запросов на соответствующую страховку на платформе за год выросло более чем в 10 раз.По оценке эксперта, страховка с расширенным покрытием становится заметно дороже на 10–20%, а в приграничных регионах действуют повышающие коэффициенты. При этом если банк требует включения риска БПЛА, а заемщик отказывается, ставка по кредиту может вырасти на 0,5–2 процентных пункта или кредитная организация вовсе не выдаст закладную, уточнил он.

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ипотека, банки, недвижимость, евгений уфимцев, всс, финансы, россия