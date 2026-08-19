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Иран получил от Украины заверения, что удары по судам не повторятся

Иран получил от Украины заверения, что удары по судам не повторятся - 19.08.2026, ПРАЙМ

Иран получил от Украины заверения, что удары по судам не повторятся

Тегеран получил от киевского режима заверения, что удары по иранским судам не повторятся, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали. | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T10:24+0300

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Тегеран получил от киевского режима заверения, что удары по иранским судам не повторятся, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали. Как сообщил ранее МИД Ирана, Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно в Каспийском море. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения. "Они взяли на себя ответственность за нападение и подчеркнули, что подобное больше не повторится", - сказал посол.Джалали отметил, что и.о. главы украинского МИД Андрей Сибига в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи принес извинения за случившееся. Однако, подчеркнул иранский посол, Украина должна возместить весь причиненный ущерб, а ее "европейские и американские сторонники" должны взять на себя ответственность за действия Киева и привлечь его к ответственности."Это было преднамеренное нападение на гражданское судно под иранским флагом, перевозившее коммерческий груз. Это нападение считается террористическим и преступным актом, в результате которого погиб один человек и несколько получили ранения", - уточнил Джалали.Он добавил, что Запад в вопросе атак по гражданским целям использует двойные стандарты, а его подход к подобным атакам носит политический и избирательный характер.

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мировая экономика, иран, москва, украина, судоходство