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Иран пригрозил ударами по базам США в Европе в случае эскалации

Иран пригрозил ударами по базам США в Европе в случае эскалации - 19.08.2026, ПРАЙМ

Иран пригрозил ударами по базам США в Европе в случае эскалации

Иран рассматривает возможность нанесения ударов по американским военным объектам в Европе в случае эскалации конфликта со стороны Дональда Трампа, пишет ИноСМИ... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T17:26+0300

2026-08-19T17:26+0300

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Иран рассматривает возможность нанесения ударов по американским военным объектам в Европе в случае эскалации конфликта со стороны Дональда Трампа, пишет ИноСМИ со ссылкой на Financial Times. Тегеран оценивает варианты повышения ставок, и многие в иранском руководстве считают новую войну неизбежной.По данным источников FT, иранские военные провели оценку целей в странах Юго-Восточной Европы, включая Болгарию, где в прошлом месяце американским самолетам-заправщикам разрешили пользоваться авиабазой Безмер. Кипр, где в марте беспилотник атаковал британскую авиабазу, также входит в число потенциальных целей. Кроме того, иранские военные рассматривали возможность ударов по подводным оптоволоконным кабелям в Ормузском проливе.Эти угрозы отражают воинственный настрой Тегерана, где многие представители режима считают возобновление войны вопросом времени. Переговоры по открытию пролива зашли в тупик. На прошлой неделе верховный лидер Ирана назначил на ключевые должности в сфере безопасности сторонников жесткой линии. Во вторник Трамп заявил, что переговоры с Тегераном не ведутся и не планируются.Командование Корпуса стражей исламской революции предупредило о намерении Ирана выйти за рамки прежней стратегии в случае новой полномасштабной войны: вместо ударов по американским объектам на Ближнем Востоке — по более удаленным целям. В прошлом месяце стражи пригрозили Великобритании из-за использования американцами британских баз, заявив, что любая из них будет считаться законной целью."Если США перейдут красную черту, Иран будет защищаться любой ценой, выйдет за пределы региона и нанесет удары по Европе", — заявил источник FT.Иран уже продемонстрировал способность наносить удары по удаленным объектам: в феврале Вашингтон обвинил Тегеран в обстреле базы Диего-Гарсия в Индийском океане. В марте Турция перехватила несколько баллистических ракет, запущенных с территории Ирана. Атака на американскую базу в Иордании в прошлом месяце, по данным инсайдеров, стала самой точной дальней операцией Ирана."Это был сигнал Европе: туда могут прилететь ракеты, поэтому ей следует определить позицию в этом конфликте", — заявил источник. Назначенный на прошлой неделе главой безопасности экс-командир КСИР Мохсен Резаи — еще один сигнал жесткой линии. "Иран шлет четкий сигнал: если вы не достигли соглашения, вам придется иметь дело с Резаи. Посыл такой: "Не злите меня, потому что я злее вас"", — резюмирует инсайдер.

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financial times, дональд трамп, ксир, европа, тегеран, иран, мировая экономика