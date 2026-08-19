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Иран пригрозил ударами по базам США в Европе в случае эскалации - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Иран пригрозил ударами по базам США в Европе в случае эскалации
Иран пригрозил ударами по базам США в Европе в случае эскалации - 19.08.2026, ПРАЙМ
Иран пригрозил ударами по базам США в Европе в случае эскалации
Иран рассматривает возможность нанесения ударов по американским военным объектам в Европе в случае эскалации конфликта со стороны Дональда Трампа, пишет ИноСМИ... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T17:26+0300
2026-08-19T17:26+0300
financial times
дональд трамп
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европа
тегеран
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Иран рассматривает возможность нанесения ударов по американским военным объектам в Европе в случае эскалации конфликта со стороны Дональда Трампа, пишет ИноСМИ со ссылкой на Financial Times. Тегеран оценивает варианты повышения ставок, и многие в иранском руководстве считают новую войну неизбежной.По данным источников FT, иранские военные провели оценку целей в странах Юго-Восточной Европы, включая Болгарию, где в прошлом месяце американским самолетам-заправщикам разрешили пользоваться авиабазой Безмер. Кипр, где в марте беспилотник атаковал британскую авиабазу, также входит в число потенциальных целей. Кроме того, иранские военные рассматривали возможность ударов по подводным оптоволоконным кабелям в Ормузском проливе.Эти угрозы отражают воинственный настрой Тегерана, где многие представители режима считают возобновление войны вопросом времени. Переговоры по открытию пролива зашли в тупик. На прошлой неделе верховный лидер Ирана назначил на ключевые должности в сфере безопасности сторонников жесткой линии. Во вторник Трамп заявил, что переговоры с Тегераном не ведутся и не планируются.Командование Корпуса стражей исламской революции предупредило о намерении Ирана выйти за рамки прежней стратегии в случае новой полномасштабной войны: вместо ударов по американским объектам на Ближнем Востоке — по более удаленным целям. В прошлом месяце стражи пригрозили Великобритании из-за использования американцами британских баз, заявив, что любая из них будет считаться законной целью."Если США перейдут красную черту, Иран будет защищаться любой ценой, выйдет за пределы региона и нанесет удары по Европе", — заявил источник FT.Иран уже продемонстрировал способность наносить удары по удаленным объектам: в феврале Вашингтон обвинил Тегеран в обстреле базы Диего-Гарсия в Индийском океане. В марте Турция перехватила несколько баллистических ракет, запущенных с территории Ирана. Атака на американскую базу в Иордании в прошлом месяце, по данным инсайдеров, стала самой точной дальней операцией Ирана."Это был сигнал Европе: туда могут прилететь ракеты, поэтому ей следует определить позицию в этом конфликте", — заявил источник. Назначенный на прошлой неделе главой безопасности экс-командир КСИР Мохсен Резаи — еще один сигнал жесткой линии. "Иран шлет четкий сигнал: если вы не достигли соглашения, вам придется иметь дело с Резаи. Посыл такой: "Не злите меня, потому что я злее вас"", — резюмирует инсайдер.
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financial times, дональд трамп, ксир, европа, тегеран, иран, мировая экономика
Financial Times, Дональд Трамп, КСИР, ЕВРОПА, Тегеран, ИРАН, Мировая экономика
17:26 19.08.2026
 
Иран пригрозил ударами по базам США в Европе в случае эскалации

Тегеран рассматривает цели в Болгарии и на Кипре, подводные кабели в Ормузе, сообщает FT

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБашня Азади в Тегеране
Башня Азади в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Иран рассматривает возможность нанесения ударов по американским военным объектам в Европе в случае эскалации конфликта со стороны Дональда Трампа, пишет ИноСМИ со ссылкой на Financial Times. Тегеран оценивает варианты повышения ставок, и многие в иранском руководстве считают новую войну неизбежной.
По данным источников FT, иранские военные провели оценку целей в странах Юго-Восточной Европы, включая Болгарию, где в прошлом месяце американским самолетам-заправщикам разрешили пользоваться авиабазой Безмер. Кипр, где в марте беспилотник атаковал британскую авиабазу, также входит в число потенциальных целей. Кроме того, иранские военные рассматривали возможность ударов по подводным оптоволоконным кабелям в Ормузском проливе.
Эти угрозы отражают воинственный настрой Тегерана, где многие представители режима считают возобновление войны вопросом времени. Переговоры по открытию пролива зашли в тупик. На прошлой неделе верховный лидер Ирана назначил на ключевые должности в сфере безопасности сторонников жесткой линии. Во вторник Трамп заявил, что переговоры с Тегераном не ведутся и не планируются.
Командование Корпуса стражей исламской революции предупредило о намерении Ирана выйти за рамки прежней стратегии в случае новой полномасштабной войны: вместо ударов по американским объектам на Ближнем Востоке — по более удаленным целям. В прошлом месяце стражи пригрозили Великобритании из-за использования американцами британских баз, заявив, что любая из них будет считаться законной целью.
"Если США перейдут красную черту, Иран будет защищаться любой ценой, выйдет за пределы региона и нанесет удары по Европе", — заявил источник FT.
Иран уже продемонстрировал способность наносить удары по удаленным объектам: в феврале Вашингтон обвинил Тегеран в обстреле базы Диего-Гарсия в Индийском океане. В марте Турция перехватила несколько баллистических ракет, запущенных с территории Ирана. Атака на американскую базу в Иордании в прошлом месяце, по данным инсайдеров, стала самой точной дальней операцией Ирана.
"Это был сигнал Европе: туда могут прилететь ракеты, поэтому ей следует определить позицию в этом конфликте", — заявил источник. Назначенный на прошлой неделе главой безопасности экс-командир КСИР Мохсен Резаи — еще один сигнал жесткой линии. "Иран шлет четкий сигнал: если вы не достигли соглашения, вам придется иметь дело с Резаи. Посыл такой: "Не злите меня, потому что я злее вас"", — резюмирует инсайдер.
 
Financial TimesДональд ТрампКСИРЕВРОПАТегеранИРАНМировая экономика
 
 
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