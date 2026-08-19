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В "Яндексе" рассказали, как мошенники создают поддельные интернет-магазины
В "Яндексе" рассказали, как мошенники создают поддельные интернет-магазины - 19.08.2026, ПРАЙМ
В "Яндексе" рассказали, как мошенники создают поддельные интернет-магазины
Злоумышленники используют повышенный спрос на школьные товары и создают поддельные интернет-магазины, предлагая жертвам купить канцелярские принадлежности и... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T03:08+0300
2026-08-19T03:08+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Злоумышленники используют повышенный спрос на школьные товары и создают поддельные интернет-магазины, предлагая жертвам купить канцелярские принадлежности и школьную форму по привлекательным ценам, рассказал РИА Новости руководитель группы обучения информационной безопасности "Яндекса" Александр Лунев.
"Перед началом учебного года мошенники могут использовать повышенный спрос на школьные товары и создавать поддельные интернет-магазины. Мошенники предлагают купить канцелярские принадлежности, школьную форму или гаджеты по привлекательным ценам: пользователь вводит данные банковской карты и коды подтверждения на поддельной странице оплаты, после чего информация попадает к злоумышленникам", - сказал он.
Эксперт добавил, что аферисты также могут звонить родителям или детям якобы от имени администрации, приемной комиссии или классного руководителя и просить сообщить код из смс, подтвердить данные на стороннем сайте или перейти по ссылке.
По словам Лунева, такой разговор может быть только началом: после первого контакта мошенники нередко продолжают общение и придумывают новые темы, чтобы добиться нужных им результатов. Например, ребенку могут сообщить, что из-за его действий у родителей возникли проблемы с деньгами или законом, а затем, используя страх и чувство вины, заставляют его выполнять дальнейшие инструкции.
Специалист отметил, что большинство атак строится по одному принципу – человека пытаются заставить действовать быстро и не дать времени проверить информацию. "Если собеседник торопит, настаивает на срочности, просит сохранить разговор в тайне или угрожает последствиями, это серьезный повод насторожиться", - предупредил эксперт.
Он уточнил, что полезно также выработать несколько цифровых привычек: использовать разные пароли для разных сервисов, удалять неиспользуемые учетные записи и ограничивать объем личной информации, которой пользователь делится в социальных сетях и мессенджерах.
"Сегодня технологии способны распознавать все больше мошеннических схем, но они не могут заменить человека. Самую надежную защиту дает сочетание современных инструментов безопасности и внимательного отношения пользователя к собственным действиям: технологии помогают вовремя заметить угрозу, а критическое мышление – остановиться, перепроверить информацию и принять взвешенное решение", – заключил Лунев.
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В "Яндексе" рассказали, как мошенники создают поддельные интернет-магазины
Эксперт Лунев: мошенники используют повышенный спрос на школьные товары
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Злоумышленники используют повышенный спрос на школьные товары и создают поддельные интернет-магазины, предлагая жертвам купить канцелярские принадлежности и школьную форму по привлекательным ценам, рассказал РИА Новости руководитель группы обучения информационной безопасности "Яндекса" Александр Лунев.
"Перед началом учебного года мошенники могут использовать повышенный спрос на школьные товары и создавать поддельные интернет-магазины. Мошенники предлагают купить канцелярские принадлежности, школьную форму или гаджеты по привлекательным ценам: пользователь вводит данные банковской карты и коды подтверждения на поддельной странице оплаты, после чего информация попадает к злоумышленникам", - сказал он.
Эксперт добавил, что аферисты также могут звонить родителям или детям якобы от имени администрации, приемной комиссии или классного руководителя и просить сообщить код из смс, подтвердить данные на стороннем сайте или перейти по ссылке.
По словам Лунева, такой разговор может быть только началом: после первого контакта мошенники нередко продолжают общение и придумывают новые темы, чтобы добиться нужных им результатов. Например, ребенку могут сообщить, что из-за его действий у родителей возникли проблемы с деньгами или законом, а затем, используя страх и чувство вины, заставляют его выполнять дальнейшие инструкции.
Специалист отметил, что большинство атак строится по одному принципу – человека пытаются заставить действовать быстро и не дать времени проверить информацию. "Если собеседник торопит, настаивает на срочности, просит сохранить разговор в тайне или угрожает последствиями, это серьезный повод насторожиться", - предупредил эксперт.
Он уточнил, что полезно также выработать несколько цифровых привычек: использовать разные пароли для разных сервисов, удалять неиспользуемые учетные записи и ограничивать объем личной информации, которой пользователь делится в социальных сетях и мессенджерах.
"Сегодня технологии способны распознавать все больше мошеннических схем, но они не могут заменить человека. Самую надежную защиту дает сочетание современных инструментов безопасности и внимательного отношения пользователя к собственным действиям: технологии помогают вовремя заметить угрозу, а критическое мышление – остановиться, перепроверить информацию и принять взвешенное решение", – заключил Лунев.