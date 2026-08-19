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Юрист рассказал, как получить звание "ветеран труда"
Юрист рассказал, как получить звание "ветеран труда" - 19.08.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказал, как получить звание "ветеран труда"
Россиянин должен проработать в одной сфере не менее 15 лет, иметь государственные награды и необходимый страховой стаж, чтобы получить звание "ветеран труда",... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T03:48+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россиянин должен проработать в одной сфере не менее 15 лет, иметь государственные награды и необходимый страховой стаж, чтобы получить звание "ветеран труда", рассказал РИА Новости основатель и руководитель юридической компании "Консалта" Константин Туркав.
"Ветераном труда может стать человек, который проработал не менее 15 лет в той или иной сфере, имеет страховой стаж не менее 20 лет – у женщин и 25 лет - у мужчин, а также отмечен наградами на федеральном или региональном уровнях", - рассказал Туркав.
Он пояснил, что в СССР почетным работникам вручали медаль "Ветеран труда" как поощрение за долгие годы работы, однако преимуществ она не давала. Понятие "Ветеран труда", дающее право на льготы и выплаты, появилось с 1995 года и детально прописано в Федеральном Законе "О ветеранах".
Звание не присваивается автоматически: чтобы его получить, нужно собрать документы подать заявление через портал "Госуслуги" или МФЦ. Большинство льгот доступны ветеранам труда только после выхода на пенсию, но иногда они активируются при получении статуса предпенсионера.
По закону ветераны труда имеют право на выплату денежных пособий, на компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ и аренду жилья, на бесплатный проезд, на компенсацию за медицинские услуги. "Это общий перечень, который расширяется и дополняется в зависимости от каждого региона РФ", - подчеркнул эксперт.
Например, в Москве ветераны труда имеют право на бесплатный проезд в автобусе, метро и электричках, могут получить 50% скидку на оплату услуг ЖКХ, компенсацию платы за телефон. Им положено бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов и бесплатные путевки в санаторий при наличии показаний. Ряд мер соцподдержки ветеранам труда можно заменить денежной выплатой, например, отказавшись от льготного проезда.
"Если ветеран труда переезжает в другой регион, федеральные льготы остаются, а региональные прекращают свое действие, и после переезда нужно обращаться в соответствующие службы по новому месту жительства", – подчеркнул эксперт.
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бизнес, общество , москва
Бизнес, Общество , МОСКВА
Юрист рассказал, как получить звание "ветеран труда"
Юрист Туркав: для получения звания "ветеран труда" нужно проработать 15 лет
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россиянин должен проработать в одной сфере не менее 15 лет, иметь государственные награды и необходимый страховой стаж, чтобы получить звание "ветеран труда", рассказал РИА Новости основатель и руководитель юридической компании "Консалта" Константин Туркав.
"Ветераном труда может стать человек, который проработал не менее 15 лет в той или иной сфере, имеет страховой стаж не менее 20 лет – у женщин и 25 лет - у мужчин, а также отмечен наградами на федеральном или региональном уровнях", - рассказал Туркав.
Он пояснил, что в СССР почетным работникам вручали медаль "Ветеран труда" как поощрение за долгие годы работы, однако преимуществ она не давала. Понятие "Ветеран труда", дающее право на льготы и выплаты, появилось с 1995 года и детально прописано в Федеральном Законе "О ветеранах".
Звание не присваивается автоматически: чтобы его получить, нужно собрать документы подать заявление через портал "Госуслуги" или МФЦ. Большинство льгот доступны ветеранам труда только после выхода на пенсию, но иногда они активируются при получении статуса предпенсионера.
По закону ветераны труда имеют право на выплату денежных пособий, на компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ и аренду жилья, на бесплатный проезд, на компенсацию за медицинские услуги. "Это общий перечень, который расширяется и дополняется в зависимости от каждого региона РФ", - подчеркнул эксперт.
Например, в Москве ветераны труда имеют право на бесплатный проезд в автобусе, метро и электричках, могут получить 50% скидку на оплату услуг ЖКХ, компенсацию платы за телефон. Им положено бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов и бесплатные путевки в санаторий при наличии показаний. Ряд мер соцподдержки ветеранам труда можно заменить денежной выплатой, например, отказавшись от льготного проезда.
"Если ветеран труда переезжает в другой регион, федеральные льготы остаются, а региональные прекращают свое действие, и после переезда нужно обращаться в соответствующие службы по новому месту жительства", – подчеркнул эксперт.