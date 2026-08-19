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На Камчатке у браконьеров изъяли более 450 килограммов икры лососевых

На Камчатке у браконьеров изъяли более 450 килограммов икры лососевых - 19.08.2026, ПРАЙМ

На Камчатке у браконьеров изъяли более 450 килограммов икры лососевых

П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 авг – РИА Новости. Сотрудники Росрыболовства и общественные инспекторы изъяли у браконьеров на Камчатке более 450 килограммов икры лососевых,... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T05:54+0300

2026-08-19T05:54+0300

2026-08-19T05:54+0300

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 авг – РИА Новости. Сотрудники Росрыболовства и общественные инспекторы изъяли у браконьеров на Камчатке более 450 килограммов икры лососевых, ущерб от незаконной добычи которых превысил 13,2 миллиона рублей, сообщили в Северо-Восточном территориальном управлении Росрыболовства. "В ходе контрольно-надзорных мероприятий был остановлен автомобиль "Тойота Лэнд Крузер", в котором находилось более 450 килограммов икры ценных лососевых видов (кеты). Ущерб, нанесённый водным биологическим ресурсам, рассчитанный в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1321 "Об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам", составил внушительную сумму — свыше 13,2 миллиона рублей", — проинформировало ведомство в пресс-релизе. Инцидент произошёл 15 августа на реке Плотникова в Елизовском районе. Водитель не смог подтвердить легальность происхождения груза. Материалы дела направлены в полицию для возбуждения уголовного дела, автомобиль и икра переданы на ответственное хранение.

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бизнес, общество , камчатка, росрыболовство