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На Камчатке у браконьеров изъяли более 450 килограммов икры лососевых
На Камчатке у браконьеров изъяли более 450 килограммов икры лососевых - 19.08.2026, ПРАЙМ
На Камчатке у браконьеров изъяли более 450 килограммов икры лососевых
П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 авг – РИА Новости. Сотрудники Росрыболовства и общественные инспекторы изъяли у браконьеров на Камчатке более 450 килограммов икры лососевых,... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T05:54+0300
2026-08-19T05:54+0300
2026-08-19T05:54+0300
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 авг – РИА Новости. Сотрудники Росрыболовства и общественные инспекторы изъяли у браконьеров на Камчатке более 450 килограммов икры лососевых, ущерб от незаконной добычи которых превысил 13,2 миллиона рублей, сообщили в Северо-Восточном территориальном управлении Росрыболовства.
"В ходе контрольно-надзорных мероприятий был остановлен автомобиль "Тойота Лэнд Крузер", в котором находилось более 450 килограммов икры ценных лососевых видов (кеты). Ущерб, нанесённый водным биологическим ресурсам, рассчитанный в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1321 "Об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам", составил внушительную сумму — свыше 13,2 миллиона рублей", — проинформировало ведомство в пресс-релизе.
Инцидент произошёл 15 августа на реке Плотникова в Елизовском районе. Водитель не смог подтвердить легальность происхождения груза. Материалы дела направлены в полицию для возбуждения уголовного дела, автомобиль и икра переданы на ответственное хранение.
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бизнес, общество , камчатка, росрыболовство
Бизнес, Общество , КАМЧАТКА, Росрыболовство
На Камчатке у браконьеров изъяли более 450 килограммов икры лососевых
Росрыболовство изъяло более 450 килограммов икры лососевых на Камчатке
П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 авг – РИА Новости. Сотрудники Росрыболовства и общественные инспекторы изъяли у браконьеров на Камчатке более 450 килограммов икры лососевых, ущерб от незаконной добычи которых превысил 13,2 миллиона рублей, сообщили в Северо-Восточном территориальном управлении Росрыболовства.
"В ходе контрольно-надзорных мероприятий был остановлен автомобиль "Тойота Лэнд Крузер", в котором находилось более 450 килограммов икры ценных лососевых видов (кеты). Ущерб, нанесённый водным биологическим ресурсам, рассчитанный в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1321 "Об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам", составил внушительную сумму — свыше 13,2 миллиона рублей", — проинформировало ведомство в пресс-релизе.
Инцидент произошёл 15 августа на реке Плотникова в Елизовском районе. Водитель не смог подтвердить легальность происхождения груза. Материалы дела направлены в полицию для возбуждения уголовного дела, автомобиль и икра переданы на ответственное хранение.