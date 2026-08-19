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Премьер Канады заявил о прогрессе в торговых переговорах с США
Премьер Канады заявил о прогрессе в торговых переговорах с США - 19.08.2026, ПРАЙМ
Премьер Канады заявил о прогрессе в торговых переговорах с США
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о значительном прогрессе в торговых переговорах Вашингтона и Оттавы, но отметил, что приостановка введения американских | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T10:41+0300
2026-08-19T10:41+0300
2026-08-19T10:41+0300
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ВАШИНГТОН, 19 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о значительном прогрессе в торговых переговорах Вашингтона и Оттавы, но отметил, что приостановка введения американских пошлин на канадские товары будет в силе только до конца этой недели. В ночь на среду президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты пока не станут применять 50-процентные импортные пошлины против Канады, а торговая сделка ожидается в ближайшие дни. "Был достигнут значительный прогресс, хотя еще предстоит проделать важную работу. Поскольку процесс продолжается, Соединенные Штаты согласились отложить введение 50-процентной пошлины на ряд канадских товаров... до конца дня 21 августа (утро субботы по мск - ред.)", - говорится в заявлении премьера. При этом он подчеркнул, что Оттава продолжает фокусироваться на повышении независимости и конкурентоспособности своей экономики.
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мировая экономика, канада, сша, марк карни, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, КАНАДА, США, Марк Карни, Дональд Трамп
Премьер Канады заявил о прогрессе в торговых переговорах с США
Премьер Канады Карни: приостановка пошлин США останется в силе до 21 августа
ВАШИНГТОН, 19 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о значительном прогрессе в торговых переговорах Вашингтона и Оттавы, но отметил, что приостановка введения американских пошлин на канадские товары будет в силе только до конца этой недели.
В ночь на среду президент США Дональд Трамп
заявил, что Соединенные Штаты пока не станут применять 50-процентные импортные пошлины против Канады
, а торговая сделка ожидается в ближайшие дни.
"Был достигнут значительный прогресс, хотя еще предстоит проделать важную работу. Поскольку процесс продолжается, Соединенные Штаты согласились отложить введение 50-процентной пошлины на ряд канадских товаров... до конца дня 21 августа (утро субботы по мск - ред.)", - говорится в заявлении премьера.
При этом он подчеркнул, что Оттава продолжает фокусироваться на повышении независимости и конкурентоспособности своей экономики.