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В Казахстане предложили освободить жертв мошенников от налога - 19.08.2026, ПРАЙМ
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В Казахстане предложили освободить жертв мошенников от налога
В Казахстане предложили освободить жертв мошенников от налога - 19.08.2026, ПРАЙМ
В Казахстане предложили освободить жертв мошенников от налога
Пострадавшие от действий мошенников в Казахстане должны быть освобождены от уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) при списании долгов, заявил... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T10:31+0300
2026-08-19T10:36+0300
финансы
банки
казахстан
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АСТАНА, 19 авг - ПРАЙМ. Пострадавшие от действий мошенников в Казахстане должны быть освобождены от уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) при списании долгов, заявил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики республики Серик Жумангарин. Согласно налоговому кодексу Казахстана, сумма списанного долга признается доходом заемщика, что влечет обязанность по уплате ИПН. При этом освобождение предусмотрено только в отдельных случаях по статье 368. Предложение сохранить полное освобождение граждан от ИПН при списании безнадежных кредитов, включая мошеннические займы внесло на рассмотрение проектного офиса Агентство по регулированию и развитию финансового рынка республики. "Граждане, пострадавшие от действий мошенников, а также заемщики, оказавшиеся в действительно тяжелой жизненной ситуации, должны быть полностью освобождены от уплаты ИПН при списании долгов. Здесь позиция государства однозначна", - приводятся в сообщении слова Жумангарина, которые он произнес на заседании проектного офиса по внедрению налогового кодекса в правительстве. Министр отметил, что подход должен быть сбалансированным. Если банк списывает коммерческий кредит для оптимизации собственного баланса и расформирования провизий, бюджет не должен автоматически терять налоговые поступления, считает Жумангарин. ИПН - это индивидуальный подоходный налог, который физические лица и индивидуальные предприниматели в Казахстане обязаны платить государству с полученных доходов. Новый налоговый кодекс начал действовать в Казахстане с 1 января. Объем налоговой отчетности сокращен на 30%, количество налогов - на 20%. Изменения затронули все основные направления - от корпоративного и индивидуального подоходного налога до мер привлечения инвестиций и изменений в распределении налоговой нагрузки. Установлена новая базовая ставка налога на добавленную стоимость - 16%.
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финансы, банки, казахстан
Финансы, Банки, КАЗАХСТАН
10:31 19.08.2026 (обновлено: 10:36 19.08.2026)
 
В Казахстане предложили освободить жертв мошенников от налога

Пострадавших от действий мошенников в Казахстане планируют освободить от уплаты ИПН

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АСТАНА, 19 авг - ПРАЙМ. Пострадавшие от действий мошенников в Казахстане должны быть освобождены от уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) при списании долгов, заявил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики республики Серик Жумангарин.
Согласно налоговому кодексу Казахстана, сумма списанного долга признается доходом заемщика, что влечет обязанность по уплате ИПН. При этом освобождение предусмотрено только в отдельных случаях по статье 368. Предложение сохранить полное освобождение граждан от ИПН при списании безнадежных кредитов, включая мошеннические займы внесло на рассмотрение проектного офиса Агентство по регулированию и развитию финансового рынка республики.
"Граждане, пострадавшие от действий мошенников, а также заемщики, оказавшиеся в действительно тяжелой жизненной ситуации, должны быть полностью освобождены от уплаты ИПН при списании долгов. Здесь позиция государства однозначна", - приводятся в сообщении слова Жумангарина, которые он произнес на заседании проектного офиса по внедрению налогового кодекса в правительстве.
Министр отметил, что подход должен быть сбалансированным. Если банк списывает коммерческий кредит для оптимизации собственного баланса и расформирования провизий, бюджет не должен автоматически терять налоговые поступления, считает Жумангарин.
ИПН - это индивидуальный подоходный налог, который физические лица и индивидуальные предприниматели в Казахстане обязаны платить государству с полученных доходов.
Новый налоговый кодекс начал действовать в Казахстане с 1 января. Объем налоговой отчетности сокращен на 30%, количество налогов - на 20%. Изменения затронули все основные направления - от корпоративного и индивидуального подоходного налога до мер привлечения инвестиций и изменений в распределении налоговой нагрузки. Установлена новая базовая ставка налога на добавленную стоимость - 16%.
 
ФинансыБанкиКАЗАХСТАН
 
 
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