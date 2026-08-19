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В Казахстане начали строить комплекс по производству гуманоидных роботов
В Казахстане начали строить комплекс по производству гуманоидных роботов - 19.08.2026, ПРАЙМ
В Казахстане начали строить комплекс по производству гуманоидных роботов
Строительство первого в Казахстане комплекса по производству гуманоидных роботов Robotics & AI компании Qazbot стартовало в Астане, реализация проекта позволит... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T11:29+0300
2026-08-19T11:29+0300
2026-08-19T11:33+0300
технологии
казахстан
астана
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АСТАНА, 19 авг - ПРАЙМ. Строительство первого в Казахстане комплекса по производству гуманоидных роботов Robotics & AI компании Qazbot стартовало в Астане, реализация проекта позволит формировать собственные разработки в этой сфере, заявил глава компании Владислав Сафаров. На площадке Международного центра искусственного интеллекта Alem.ai в Астане в среду проходит специализированное событие в сфере гуманоидной робототехники Qazbot Robotics Forum 2026, здесь представители технологической индустрии, бизнеса, госструктур и международных экспертов обсуждают практическое внедрение робототехнических решений в Казахстане. "Мы переходим к практическому этапу создания собственной технологической инфраструктуры... Это позволит не только адаптировать передовые технологии, но и формировать собственные разработки и готовить специалистов", - сказал Сафаров на церемонии старта строительства комплекса. По данным компании, Qazbot намерен внедрить робототехнику и решения на основе искусственного интеллекта непосредственно в экономику, в частности в промышленность, логистику, финансовый сектор, медицину, образование, социальную сферу и сервисные услуги. Сообщается, что на первом этапе в проект будет инвестировано около 200 миллионов долларов. Основным технологическим партнером проекта в Казахстане станет китайская компания-разработчик гуманоидных роботов AgiBot.
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технологии, казахстан, астана
Технологии, КАЗАХСТАН, Астана
В Казахстане начали строить комплекс по производству гуманоидных роботов
В Астане начали строить первый в Казахстане комплекс по производству гуманоидных роботов
АСТАНА, 19 авг - ПРАЙМ. Строительство первого в Казахстане комплекса по производству гуманоидных роботов Robotics & AI компании Qazbot стартовало в Астане, реализация проекта позволит формировать собственные разработки в этой сфере, заявил глава компании Владислав Сафаров.
На площадке Международного центра искусственного интеллекта Alem.ai в Астане в среду проходит специализированное событие в сфере гуманоидной робототехники Qazbot Robotics Forum 2026, здесь представители технологической индустрии, бизнеса, госструктур и международных экспертов обсуждают практическое внедрение робототехнических решений в Казахстане.
"Мы переходим к практическому этапу создания собственной технологической инфраструктуры... Это позволит не только адаптировать передовые технологии, но и формировать собственные разработки и готовить специалистов", - сказал Сафаров на церемонии старта строительства комплекса.
По данным компании, Qazbot намерен внедрить робототехнику и решения на основе искусственного интеллекта непосредственно в экономику, в частности в промышленность, логистику, финансовый сектор, медицину, образование, социальную сферу и сервисные услуги. Сообщается, что на первом этапе в проект будет инвестировано около 200 миллионов долларов.
Основным технологическим партнером проекта в Казахстане станет китайская компания-разработчик гуманоидных роботов AgiBot.