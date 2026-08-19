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Казахстан в июне приостановил импорт грузовиков из России

Казахстан в июне приостановил импорт грузовиков из России - 19.08.2026, ПРАЙМ

Казахстан в июне приостановил импорт грузовиков из России

Казахстан в июне приостановил импорт грузовиков из России, а ввоз легковых автомобилей сократил почти до нуля, следует из данных местного таможенного ведомства, | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T15:07+0300

2026-08-19T15:07+0300

2026-08-19T15:07+0300

бизнес

россия

китай

казахстан

швеция

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Казахстан в июне приостановил импорт грузовиков из России, а ввоз легковых автомобилей сократил почти до нуля, следует из данных местного таможенного ведомства, которые изучило РИА Новости. Всего в январе-июне Казахстан потратил на импорт грузовиков из России 2,5 миллиона долларов, а легковых автомобилей - 9,8 миллиона долларов. В отчетном месяце крупнейшим поставщиком грузовиков в страну стал Китай, обеспечивший 60% потребностей страны в этом виде импортного транспорта. Кроме него, в тройку наиболее заметных продавцов также вошли Швеция (15%) и Таиланд (10%). Лидерство принадлежало Китаю и в поставках легковых автомобилей, однако здесь доля Поднебесной несколько скромнее - 39%. В топ-3 также оказались Япония (32%) и США (10%).

китай

казахстан

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бизнес, россия, китай, казахстан, швеция