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Казахстан в июне приостановил импорт грузовиков из России - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Казахстан в июне приостановил импорт грузовиков из России
Казахстан в июне приостановил импорт грузовиков из России - 19.08.2026, ПРАЙМ
Казахстан в июне приостановил импорт грузовиков из России
Казахстан в июне приостановил импорт грузовиков из России, а ввоз легковых автомобилей сократил почти до нуля, следует из данных местного таможенного ведомства, | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T15:07+0300
2026-08-19T15:07+0300
бизнес
россия
китай
казахстан
швеция
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Казахстан в июне приостановил импорт грузовиков из России, а ввоз легковых автомобилей сократил почти до нуля, следует из данных местного таможенного ведомства, которые изучило РИА Новости. Всего в январе-июне Казахстан потратил на импорт грузовиков из России 2,5 миллиона долларов, а легковых автомобилей - 9,8 миллиона долларов. В отчетном месяце крупнейшим поставщиком грузовиков в страну стал Китай, обеспечивший 60% потребностей страны в этом виде импортного транспорта. Кроме него, в тройку наиболее заметных продавцов также вошли Швеция (15%) и Таиланд (10%). Лидерство принадлежало Китаю и в поставках легковых автомобилей, однако здесь доля Поднебесной несколько скромнее - 39%. В топ-3 также оказались Япония (32%) и США (10%).
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бизнес, россия, китай, казахстан, швеция
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, КАЗАХСТАН, ШВЕЦИЯ
15:07 19.08.2026
 
Казахстан в июне приостановил импорт грузовиков из России

Казахстан в июне приостановил импорт грузовиков из России

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Казахстан в июне приостановил импорт грузовиков из России, а ввоз легковых автомобилей сократил почти до нуля, следует из данных местного таможенного ведомства, которые изучило РИА Новости.
Всего в январе-июне Казахстан потратил на импорт грузовиков из России 2,5 миллиона долларов, а легковых автомобилей - 9,8 миллиона долларов.
В отчетном месяце крупнейшим поставщиком грузовиков в страну стал Китай, обеспечивший 60% потребностей страны в этом виде импортного транспорта. Кроме него, в тройку наиболее заметных продавцов также вошли Швеция (15%) и Таиланд (10%).
Лидерство принадлежало Китаю и в поставках легковых автомобилей, однако здесь доля Поднебесной несколько скромнее - 39%. В топ-3 также оказались Япония (32%) и США (10%).
 
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