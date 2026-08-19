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Россия прорабатывает с Туркменией и Узбекистаном продление железных дорог

Россия прорабатывает с Туркменией и Узбекистаном продление железных дорог - 19.08.2026, ПРАЙМ

Россия прорабатывает с Туркменией и Узбекистаном продление железных дорог

Россия прорабатывает с Туркменией и Узбекистаном возможности продления железных дорог через Афганистан и Пакистан к Индийскому океану, сообщил вице-премьер РФ... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T16:27+0300

2026-08-19T16:27+0300

2026-08-19T16:27+0300

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марат хуснуллин

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россия прорабатывает с Туркменией и Узбекистаном возможности продления железных дорог через Афганистан и Пакистан к Индийскому океану, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Прорабатываем достаточно активно, и коллеги из Туркменистана, и из Узбекистана прорабатывают возможности продления железных дорог через Афганистан, Пакистан, к Индийскому океану. То есть эта работа Минтрансом очень активно ведется", - сказал Хуснуллин журналистам. Он подчеркнул, что сейчас прокладывается железнодорожный маршрут, который называют восточным обходом Каспия. Совместно с коллегами из Центральной Азии Минтранс прорабатывает также автомобильный маршрут через Узбекистан и Афганистан к Индийскому океану. "Мы считаем, что это тот дополнительный коридор, особенно сейчас с учетом ситуации в Иране, - это очень нужный коридор", - подчеркнул Хуснуллин. Вице-премьер добавил, что для России экономически и транспортно выгоден и необходим не только западный, но и восточный обход Каспия.

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бизнес, россия, узбекистан, афганистан, пакистан, марат хуснуллин