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В Китае построят ледокол, который сможет ходить по Севморпути круглый год

В Китае построят ледокол, который сможет ходить по Севморпути круглый год - 19.08.2026, ПРАЙМ

В Китае построят ледокол, который сможет ходить по Севморпути круглый год

Китайская судоходная компания NewNew Shipping совместно с "Росатомом" планирует в 2027 году построить ледокол класса Arc7, который сможет круглогодично ходить... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T10:41+0300

2026-08-19T10:41+0300

2026-08-19T10:45+0300

росатом

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КАЗАНЬ, 19 авг - ПРАЙМ. Китайская судоходная компания NewNew Shipping совместно с "Росатомом" планирует в 2027 году построить ледокол класса Arc7, который сможет круглогодично ходить по Северному морскому пути, заявил РИА Новости генеральный директор компании Кэ Цзинь. "Наше совместное с "Росатом" предприятие планирует в следующем году построить ледокол класса Arc7. Это судно сможет ходить по Северному морскому пути круглый год", - рассказал Кэ Цзинь. По его словам, в настоящее время проект ледокола получил поддержку многих ведомств китайского правительства. "Мы полагаем, что в следующем году могут начаться строительные работы этого судна, включая разработку проекта, которая по сути завершена", - добавил он. Он уточнил, что компания также надеется получить финансовую поддержку на реализацию продукта в начале 2027 года. В 2024 году АО "Росатом Арктика" и NewNew Shipping подписали соглашение о намерениях по организации круглогодичной контейнерной линии между Россией и Китаемс использованием акватории Северного морского пути. Для этого создано совместное предприятие, которое займется проектированием и строительством судов-контейнеровозов высокого ледового класса.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

росатом