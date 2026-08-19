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В Китае построят ледокол, который сможет ходить по Севморпути круглый год - 19.08.2026, ПРАЙМ
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В Китае построят ледокол, который сможет ходить по Севморпути круглый год
В Китае построят ледокол, который сможет ходить по Севморпути круглый год - 19.08.2026, ПРАЙМ
В Китае построят ледокол, который сможет ходить по Севморпути круглый год
Китайская судоходная компания NewNew Shipping совместно с "Росатомом" планирует в 2027 году построить ледокол класса Arc7, который сможет круглогодично ходить... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T10:41+0300
2026-08-19T10:45+0300
росатом
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КАЗАНЬ, 19 авг - ПРАЙМ. Китайская судоходная компания NewNew Shipping совместно с "Росатомом" планирует в 2027 году построить ледокол класса Arc7, который сможет круглогодично ходить по Северному морскому пути, заявил РИА Новости генеральный директор компании Кэ Цзинь. "Наше совместное с "Росатом" предприятие планирует в следующем году построить ледокол класса Arc7. Это судно сможет ходить по Северному морскому пути круглый год", - рассказал Кэ Цзинь. По его словам, в настоящее время проект ледокола получил поддержку многих ведомств китайского правительства. "Мы полагаем, что в следующем году могут начаться строительные работы этого судна, включая разработку проекта, которая по сути завершена", - добавил он. Он уточнил, что компания также надеется получить финансовую поддержку на реализацию продукта в начале 2027 года. В 2024 году АО "Росатом Арктика" и NewNew Shipping подписали соглашение о намерениях по организации круглогодичной контейнерной линии между Россией и Китаемс использованием акватории Северного морского пути. Для этого создано совместное предприятие, которое займется проектированием и строительством судов-контейнеровозов высокого ледового класса.
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192
40
192
40
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росатом
Росатом
10:41 19.08.2026 (обновлено: 10:45 19.08.2026)
 
В Китае построят ледокол, который сможет ходить по Севморпути круглый год

Китайская NewNew Shipping построит с "Росатомом" ледокол класса Arc7 в 2027 году

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КАЗАНЬ, 19 авг - ПРАЙМ. Китайская судоходная компания NewNew Shipping совместно с "Росатомом" планирует в 2027 году построить ледокол класса Arc7, который сможет круглогодично ходить по Северному морскому пути, заявил РИА Новости генеральный директор компании Кэ Цзинь.
"Наше совместное с "Росатом" предприятие планирует в следующем году построить ледокол класса Arc7. Это судно сможет ходить по Северному морскому пути круглый год", - рассказал Кэ Цзинь.
По его словам, в настоящее время проект ледокола получил поддержку многих ведомств китайского правительства.
"Мы полагаем, что в следующем году могут начаться строительные работы этого судна, включая разработку проекта, которая по сути завершена", - добавил он.
Он уточнил, что компания также надеется получить финансовую поддержку на реализацию продукта в начале 2027 года.
В 2024 году АО "Росатом Арктика" и NewNew Shipping подписали соглашение о намерениях по организации круглогодичной контейнерной линии между Россией и Китаемс использованием акватории Северного морского пути. Для этого создано совместное предприятие, которое займется проектированием и строительством судов-контейнеровозов высокого ледового класса.
 
Росатом
 
 
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