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В Китае рассказали о перспективах сотрудничества с Россией по Севморпути - 19.08.2026, ПРАЙМ
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В Китае рассказали о перспективах сотрудничества с Россией по Севморпути
В Китае рассказали о перспективах сотрудничества с Россией по Севморпути - 19.08.2026, ПРАЙМ
В Китае рассказали о перспективах сотрудничества с Россией по Севморпути
Нестабильная ситуация в мире способствует сотрудничеству России и Китая по Северному морскому пути, заявил РИА Новости генеральный директор китайской судоходной | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T11:17+0300
2026-08-19T11:17+0300
мировая экономика
китай
черное море
красное море
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КАЗАНЬ, 19 авг - ПРАЙМ. Нестабильная ситуация в мире способствует сотрудничеству России и Китая по Северному морскому пути, заявил РИА Новости генеральный директор китайской судоходной компании NewNew Shipping Кэ Цзинь. Как уточнил глава компании, Северный морской путь является наиболее перспективным направлением сотрудничества Китая и России на ближайшие годы. "Особенно сегодня, когда существуют сложности не только в Черном море, но и в Красном море, а также особенная ситуация вокруг Ирана. Это все содействует развитию Северного морского пути", - сказал Кэ Цзинь. По его мнению, нормализация коммерческого судоходства Северного морского пути может произойти "раньше, чем многие думают". В 2024 году АО "Росатом Арктика" и NewNew Shipping подписали соглашение о намерениях по организации круглогодичной контейнерной линии между Россией и Китаем с использованием акватории Северного морского пути. Для этого создано совместное предприятие, которое займется проектированием и строительством судов-контейнеровозов высокого ледового класса.
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мировая экономика, китай, черное море, красное море, росатом
Мировая экономика, КИТАЙ, Черное море, Красное море, Росатом
11:17 19.08.2026
 
В Китае рассказали о перспективах сотрудничества с Россией по Севморпути

Глава NewNew Shipping Кэ Цзинь: ситуация в мире способствует сотрудничеству России и Китая

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КАЗАНЬ, 19 авг - ПРАЙМ. Нестабильная ситуация в мире способствует сотрудничеству России и Китая по Северному морскому пути, заявил РИА Новости генеральный директор китайской судоходной компании NewNew Shipping Кэ Цзинь.
Как уточнил глава компании, Северный морской путь является наиболее перспективным направлением сотрудничества Китая и России на ближайшие годы.
"Особенно сегодня, когда существуют сложности не только в Черном море, но и в Красном море, а также особенная ситуация вокруг Ирана. Это все содействует развитию Северного морского пути", - сказал Кэ Цзинь.
По его мнению, нормализация коммерческого судоходства Северного морского пути может произойти "раньше, чем многие думают".
В 2024 году АО "Росатом Арктика" и NewNew Shipping подписали соглашение о намерениях по организации круглогодичной контейнерной линии между Россией и Китаем с использованием акватории Северного морского пути. Для этого создано совместное предприятие, которое займется проектированием и строительством судов-контейнеровозов высокого ледового класса.
 
Мировая экономикаКИТАЙЧерное мореКрасное мореРосатом
 
 
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