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В Китае рассказали о перспективах сотрудничества с Россией по Севморпути

В Китае рассказали о перспективах сотрудничества с Россией по Севморпути - 19.08.2026, ПРАЙМ

В Китае рассказали о перспективах сотрудничества с Россией по Севморпути

Нестабильная ситуация в мире способствует сотрудничеству России и Китая по Северному морскому пути, заявил РИА Новости генеральный директор китайской судоходной | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T11:17+0300

2026-08-19T11:17+0300

2026-08-19T11:17+0300

мировая экономика

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КАЗАНЬ, 19 авг - ПРАЙМ. Нестабильная ситуация в мире способствует сотрудничеству России и Китая по Северному морскому пути, заявил РИА Новости генеральный директор китайской судоходной компании NewNew Shipping Кэ Цзинь. Как уточнил глава компании, Северный морской путь является наиболее перспективным направлением сотрудничества Китая и России на ближайшие годы. "Особенно сегодня, когда существуют сложности не только в Черном море, но и в Красном море, а также особенная ситуация вокруг Ирана. Это все содействует развитию Северного морского пути", - сказал Кэ Цзинь. По его мнению, нормализация коммерческого судоходства Северного морского пути может произойти "раньше, чем многие думают". В 2024 году АО "Росатом Арктика" и NewNew Shipping подписали соглашение о намерениях по организации круглогодичной контейнерной линии между Россией и Китаем с использованием акватории Северного морского пути. Для этого создано совместное предприятие, которое займется проектированием и строительством судов-контейнеровозов высокого ледового класса.

китай

черное море

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мировая экономика, китай, черное море, красное море, росатом