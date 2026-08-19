Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай объединит три национальные автомагистрали - 19.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260819/kitaj-872520710.html
Китай объединит три национальные автомагистрали
Китай объединит три национальные автомагистрали - 19.08.2026, ПРАЙМ
Китай объединит три национальные автомагистрали
Китай до 2030 года планирует объединить три национальные автомагистрали для строительства единого транспортного кольца вдоль границы, протяженность которого... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T18:33+0300
2026-08-19T18:33+0300
бизнес
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872520710.jpg?1787153602
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Китай до 2030 года планирует объединить три национальные автомагистрали для строительства единого транспортного кольца вдоль границы, протяженность которого составит более 26 тысяч километров, сообщает издание Yicai. Согласно данным издания, сверхдлинный маршрут вдоль государственной границы станет важным транспортным коридором для туризма. "Китай планирует соединить три национальные автомагистрали G219, G331 и G228 до 2030 года для строительства "Золотого внешнего кольца", длина которого составит более 26 тысяч километров", - говорится в сообщении. "Золотое внешнее кольцо" станет единым транспортным кольцом Китая, которое будет проходить вдоль государственной границы страны. Согласно данным издания, магистраль будет проходить через разные ландшафты - от покрытых снегом гор и высокогорных плато до степей, тропических лесов, пустынь и прибрежных районов. Как отмечают эксперты, в период с 2026 по 2030 годы Китай планирует отремонтировать и проложить около 7,4 тысячи километров дорог автомагистрали. При этом, многие участки дорог придется прокладывать, создавая туннели в горах и под водой.
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, китай
Бизнес, КИТАЙ
18:33 19.08.2026
 
Китай объединит три национальные автомагистрали

icai: Китай объединит три автомагистрали для строительства единого транспортного кольца

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Китай до 2030 года планирует объединить три национальные автомагистрали для строительства единого транспортного кольца вдоль границы, протяженность которого составит более 26 тысяч километров, сообщает издание Yicai.
Согласно данным издания, сверхдлинный маршрут вдоль государственной границы станет важным транспортным коридором для туризма.
"Китай планирует соединить три национальные автомагистрали G219, G331 и G228 до 2030 года для строительства "Золотого внешнего кольца", длина которого составит более 26 тысяч километров", - говорится в сообщении.
"Золотое внешнее кольцо" станет единым транспортным кольцом Китая, которое будет проходить вдоль государственной границы страны.
Согласно данным издания, магистраль будет проходить через разные ландшафты - от покрытых снегом гор и высокогорных плато до степей, тропических лесов, пустынь и прибрежных районов.
Как отмечают эксперты, в период с 2026 по 2030 годы Китай планирует отремонтировать и проложить около 7,4 тысячи километров дорог автомагистрали. При этом, многие участки дорог придется прокладывать, создавая туннели в горах и под водой.
 
БизнесКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала