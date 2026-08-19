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Китай объединит три национальные автомагистрали

Китай объединит три национальные автомагистрали - 19.08.2026, ПРАЙМ

Китай объединит три национальные автомагистрали

Китай до 2030 года планирует объединить три национальные автомагистрали для строительства единого транспортного кольца вдоль границы, протяженность которого... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T18:33+0300

2026-08-19T18:33+0300

2026-08-19T18:33+0300

бизнес

китай

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Китай до 2030 года планирует объединить три национальные автомагистрали для строительства единого транспортного кольца вдоль границы, протяженность которого составит более 26 тысяч километров, сообщает издание Yicai. Согласно данным издания, сверхдлинный маршрут вдоль государственной границы станет важным транспортным коридором для туризма. "Китай планирует соединить три национальные автомагистрали G219, G331 и G228 до 2030 года для строительства "Золотого внешнего кольца", длина которого составит более 26 тысяч километров", - говорится в сообщении. "Золотое внешнее кольцо" станет единым транспортным кольцом Китая, которое будет проходить вдоль государственной границы страны. Согласно данным издания, магистраль будет проходить через разные ландшафты - от покрытых снегом гор и высокогорных плато до степей, тропических лесов, пустынь и прибрежных районов. Как отмечают эксперты, в период с 2026 по 2030 годы Китай планирует отремонтировать и проложить около 7,4 тысячи километров дорог автомагистрали. При этом, многие участки дорог придется прокладывать, создавая туннели в горах и под водой.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, китай