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Китай объединит три национальные автомагистрали
Китай объединит три национальные автомагистрали - 19.08.2026, ПРАЙМ
Китай объединит три национальные автомагистрали
Китай до 2030 года планирует объединить три национальные автомагистрали для строительства единого транспортного кольца вдоль границы, протяженность которого... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T18:33+0300
2026-08-19T18:33+0300
2026-08-19T18:33+0300
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китай
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Китай до 2030 года планирует объединить три национальные автомагистрали для строительства единого транспортного кольца вдоль границы, протяженность которого составит более 26 тысяч километров, сообщает издание Yicai.
Согласно данным издания, сверхдлинный маршрут вдоль государственной границы станет важным транспортным коридором для туризма.
"Китай планирует соединить три национальные автомагистрали G219, G331 и G228 до 2030 года для строительства "Золотого внешнего кольца", длина которого составит более 26 тысяч километров", - говорится в сообщении.
"Золотое внешнее кольцо" станет единым транспортным кольцом Китая, которое будет проходить вдоль государственной границы страны.
Согласно данным издания, магистраль будет проходить через разные ландшафты - от покрытых снегом гор и высокогорных плато до степей, тропических лесов, пустынь и прибрежных районов.
Как отмечают эксперты, в период с 2026 по 2030 годы Китай планирует отремонтировать и проложить около 7,4 тысячи километров дорог автомагистрали. При этом, многие участки дорог придется прокладывать, создавая туннели в горах и под водой.
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бизнес, китай
Китай объединит три национальные автомагистрали
icai: Китай объединит три автомагистрали для строительства единого транспортного кольца
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Китай до 2030 года планирует объединить три национальные автомагистрали для строительства единого транспортного кольца вдоль границы, протяженность которого составит более 26 тысяч километров, сообщает издание Yicai.
Согласно данным издания, сверхдлинный маршрут вдоль государственной границы станет важным транспортным коридором для туризма.
"Китай планирует соединить три национальные автомагистрали G219, G331 и G228 до 2030 года для строительства "Золотого внешнего кольца", длина которого составит более 26 тысяч километров", - говорится в сообщении.
"Золотое внешнее кольцо" станет единым транспортным кольцом Китая, которое будет проходить вдоль государственной границы страны.
Согласно данным издания, магистраль будет проходить через разные ландшафты - от покрытых снегом гор и высокогорных плато до степей, тропических лесов, пустынь и прибрежных районов.
Как отмечают эксперты, в период с 2026 по 2030 годы Китай планирует отремонтировать и проложить около 7,4 тысячи километров дорог автомагистрали. При этом, многие участки дорог придется прокладывать, создавая туннели в горах и под водой.