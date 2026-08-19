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Ледовый контейнеровоз китайской NNS и "Росатома" спустят на воду в октябре

Ледовый контейнеровоз китайской NNS и "Росатома" спустят на воду в октябре - 19.08.2026, ПРАЙМ

Ледовый контейнеровоз китайской NNS и "Росатома" спустят на воду в октябре

Первый контейнеровоз ледового класса Arc3, строящийся китайской судоходной компанией NewNew Shipping совместно с "Росатомом" для работы на Северном морском... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T10:35+0300

2026-08-19T10:35+0300

2026-08-19T10:39+0300

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КАЗАНЬ, 19 авг - ПРАЙМ. Первый контейнеровоз ледового класса Arc3, строящийся китайской судоходной компанией NewNew Shipping совместно с "Росатомом" для работы на Северном морском пути, будет спущен на воду в конце октября, заявил РИА Новости генеральный директор компании Кэ Цзинь. "Сейчас мы занимаемся строительством контейнеровозов ледового класса Arc3. В конце октября этого года завершится строительство контейнеровоза класса Arc3, и уже в конце октября этого года судно будет спущено на воду", - рассказал Кэ Цзинь. По его словам, в настоящее время строится шесть судов. "К июлю следующего года все они будут введены в эксплуатацию", - добавил глава компании, подчеркнув, что эти суда предназначены для использования на Северном морском пути. Ранее председатель совета директоров NewNew Shipping Фань Юйсинь в рамках ПМЭФ-2026 заявила, что совместный проект китайской судоходной компании NewNew Shipping и "Росатома" по созданию круглогодичной контейнерной линии получил поддержку правительств Китая и России. В 2024 году АО "Росатом Арктика" и NewNew Shipping подписали соглашение о намерениях по организации круглогодичной контейнерной линии между Россией и Китаемс использованием акватории Северного морского пути. Для этого создано совместное предприятие, которое займется проектированием и строительством судов-контейнеровозов высокого ледового класса.

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газ, китай, росатом