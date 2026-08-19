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Ледовый контейнеровоз китайской NNS и "Росатома" спустят на воду в октябре
Ледовый контейнеровоз китайской NNS и "Росатома" спустят на воду в октябре - 19.08.2026, ПРАЙМ
Ледовый контейнеровоз китайской NNS и "Росатома" спустят на воду в октябре
Первый контейнеровоз ледового класса Arc3, строящийся китайской судоходной компанией NewNew Shipping совместно с "Росатомом" для работы на Северном морском... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T10:35+0300
2026-08-19T10:35+0300
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КАЗАНЬ, 19 авг - ПРАЙМ. Первый контейнеровоз ледового класса Arc3, строящийся китайской судоходной компанией NewNew Shipping совместно с "Росатомом" для работы на Северном морском пути, будет спущен на воду в конце октября, заявил РИА Новости генеральный директор компании Кэ Цзинь. "Сейчас мы занимаемся строительством контейнеровозов ледового класса Arc3. В конце октября этого года завершится строительство контейнеровоза класса Arc3, и уже в конце октября этого года судно будет спущено на воду", - рассказал Кэ Цзинь. По его словам, в настоящее время строится шесть судов. "К июлю следующего года все они будут введены в эксплуатацию", - добавил глава компании, подчеркнув, что эти суда предназначены для использования на Северном морском пути. Ранее председатель совета директоров NewNew Shipping Фань Юйсинь в рамках ПМЭФ-2026 заявила, что совместный проект китайской судоходной компании NewNew Shipping и "Росатома" по созданию круглогодичной контейнерной линии получил поддержку правительств Китая и России. В 2024 году АО "Росатом Арктика" и NewNew Shipping подписали соглашение о намерениях по организации круглогодичной контейнерной линии между Россией и Китаемс использованием акватории Северного морского пути. Для этого создано совместное предприятие, которое займется проектированием и строительством судов-контейнеровозов высокого ледового класса.
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газ, китай, росатом
Ледовый контейнеровоз китайской NNS и "Росатома" спустят на воду в октябре
Первый ледовый контейнеровоз китайской NNS и "Росатома" спустят на воду в конце октября
КАЗАНЬ, 19 авг - ПРАЙМ. Первый контейнеровоз ледового класса Arc3, строящийся китайской судоходной компанией NewNew Shipping совместно с "Росатомом" для работы на Северном морском пути, будет спущен на воду в конце октября, заявил РИА Новости генеральный директор компании Кэ Цзинь.
"Сейчас мы занимаемся строительством контейнеровозов ледового класса Arc3. В конце октября этого года завершится строительство контейнеровоза класса Arc3, и уже в конце октября этого года судно будет спущено на воду", - рассказал Кэ Цзинь.
По его словам, в настоящее время строится шесть судов.
"К июлю следующего года все они будут введены в эксплуатацию", - добавил глава компании, подчеркнув, что эти суда предназначены для использования на Северном морском пути.
Ранее председатель совета директоров NewNew Shipping Фань Юйсинь в рамках ПМЭФ-2026 заявила, что совместный проект китайской судоходной компании NewNew Shipping и "Росатома" по созданию круглогодичной контейнерной линии получил поддержку правительств Китая и России.
В 2024 году АО "Росатом Арктика" и NewNew Shipping подписали соглашение о намерениях по организации круглогодичной контейнерной линии между Россией и Китаемс использованием акватории Северного морского пути. Для этого создано совместное предприятие, которое займется проектированием и строительством судов-контейнеровозов высокого ледового класса.