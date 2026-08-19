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В Крыму часть населенных пунктов обесточена из-за атак ВСУ

В Крыму часть населенных пунктов обесточена из-за атак ВСУ - 19.08.2026, ПРАЙМ

В Крыму часть населенных пунктов обесточена из-за атак ВСУ

Часть населенных пунктов в Крыму обесточена, ведутся аварийно-восстановительные работы, сообщила в среду компания ГУП "Крымэнерго". | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T10:04+0300

2026-08-19T10:04+0300

2026-08-19T10:04+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - ПРАЙМ. Часть населенных пунктов в Крыму обесточена, ведутся аварийно-восстановительные работы, сообщила в среду компания ГУП "Крымэнерго". "Часть населенных пунктов обесточена. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - заявили в компании, отметив, что повреждения инфраструктуры связаны с атаками ВСУ. Кроме того, в сообщении указано, что сложная обстановка с подачей электроэнергии остается на северо-западе и востоке Крыма. На всей территории республики Крым действуют ограничения электроснабжения, отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. В компании добавили, что принимаются все возможные меры для подачи электроэнергии в населенные пункты полуострова.

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