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В Крыму часть населенных пунктов обесточена из-за атак ВСУ
В Крыму часть населенных пунктов обесточена из-за атак ВСУ - 19.08.2026, ПРАЙМ
В Крыму часть населенных пунктов обесточена из-за атак ВСУ
Часть населенных пунктов в Крыму обесточена, ведутся аварийно-восстановительные работы, сообщила в среду компания ГУП "Крымэнерго". | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T10:04+0300
2026-08-19T10:04+0300
2026-08-19T10:04+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - ПРАЙМ. Часть населенных пунктов в Крыму обесточена, ведутся аварийно-восстановительные работы, сообщила в среду компания ГУП "Крымэнерго".
"Часть населенных пунктов обесточена. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - заявили в компании, отметив, что повреждения инфраструктуры связаны с атаками ВСУ.
Кроме того, в сообщении указано, что сложная обстановка с подачей электроэнергии остается на северо-западе и востоке Крыма.
На всей территории республики Крым действуют ограничения электроснабжения, отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. В компании добавили, что принимаются все возможные меры для подачи электроэнергии в населенные пункты полуострова.
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крым, всу
В Крыму часть населенных пунктов обесточена из-за атак ВСУ
"Крымэнерго": часть населенных пунктов в Крыму обесточена
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - ПРАЙМ. Часть населенных пунктов в Крыму обесточена, ведутся аварийно-восстановительные работы, сообщила в среду компания ГУП "Крымэнерго".
"Часть населенных пунктов обесточена. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - заявили в компании, отметив, что повреждения инфраструктуры связаны с атаками ВСУ.
Кроме того, в сообщении указано, что сложная обстановка с подачей электроэнергии остается на северо-западе и востоке Крыма.
На всей территории республики Крым действуют ограничения электроснабжения, отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. В компании добавили, что принимаются все возможные меры для подачи электроэнергии в населенные пункты полуострова.