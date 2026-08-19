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Курс юаня на Мосбирже вернулся к росту

Курс юаня на Мосбирже вернулся к росту - 19.08.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже вернулся к росту

Курс китайской валюты к российской в среду днем возвращается к росту после небольшого снижения во вторник, следует из данных Московской биржи. | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T12:39+0300

2026-08-19T12:39+0300

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской в среду днем возвращается к росту после небольшого снижения во вторник, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.15 мск рос на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,65 рубля. Во вторник китайская валюта просела на 2 копейки. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает на 1,32%, до 92,22 доллара за баррель. Наиболее вероятный сценарий на сегодня - продолжение плавного ослабления рубля с консолидацией доллара в диапазоне 85-86,5 рубля, евро - 98-100,5 рубля, юаня - 12,5-12,9 рубля, прогнозирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Триггером к верхней границе может стать дальнейшая эскалация вокруг Ормузского пролива, к нижней - признаки активизации продаж валюты экспортерами, поясняет эксперт. Богдан Зварич из ПСБ в свою очередь ожидает сегодня попыток национальной валюты развить тенденцию предыдущего дня. "Постепенное нарастание предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, за счет поступления выручки от продажи нефти по более высоким ценам на фоне улучшения экспортной конъюнктуры экспортной конъюнктуры в июле (рост цен на нефть и сужение дисконта на российское сырье) может поддержать восстановление рубля в ближайшие недели, также как и старт подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 28 августа", - прогнозирует он. Данные факторы в перспективе ближайших недель могут привести к возвращению пары юань-рубль к нижней границе диапазона 12,3-12,8 рубля, а доллара - ниже 83 рублей, ожидает Зварич.

ормузский пролив

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