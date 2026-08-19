https://1prime.ru/20260819/kurs-872502703.html
Курс юаня на Мосбирже вернулся к росту
Курс юаня на Мосбирже вернулся к росту - 19.08.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже вернулся к росту
Курс китайской валюты к российской в среду днем возвращается к росту после небольшого снижения во вторник, следует из данных Московской биржи. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T12:39+0300
2026-08-19T12:39+0300
2026-08-19T12:52+0300
рынок
торги
ормузский пролив
богдан зварич
ук альфа-капитал
альфа-капитал
псб
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872502703.jpg?1787133135
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской в среду днем возвращается к росту после небольшого снижения во вторник, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.15 мск рос на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,65 рубля. Во вторник китайская валюта просела на 2 копейки. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает на 1,32%, до 92,22 доллара за баррель. Наиболее вероятный сценарий на сегодня - продолжение плавного ослабления рубля с консолидацией доллара в диапазоне 85-86,5 рубля, евро - 98-100,5 рубля, юаня - 12,5-12,9 рубля, прогнозирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Триггером к верхней границе может стать дальнейшая эскалация вокруг Ормузского пролива, к нижней - признаки активизации продаж валюты экспортерами, поясняет эксперт. Богдан Зварич из ПСБ в свою очередь ожидает сегодня попыток национальной валюты развить тенденцию предыдущего дня. "Постепенное нарастание предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, за счет поступления выручки от продажи нефти по более высоким ценам на фоне улучшения экспортной конъюнктуры экспортной конъюнктуры в июле (рост цен на нефть и сужение дисконта на российское сырье) может поддержать восстановление рубля в ближайшие недели, также как и старт подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 28 августа", - прогнозирует он. Данные факторы в перспективе ближайших недель могут привести к возвращению пары юань-рубль к нижней границе диапазона 12,3-12,8 рубля, а доллара - ниже 83 рублей, ожидает Зварич.
ормузский пролив
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, ормузский пролив, богдан зварич, ук альфа-капитал, альфа-капитал, псб
Рынок, Торги, Ормузский пролив, Богдан Зварич, УК Альфа-Капитал, Альфа-Капитал, ПСБ
Курс юаня на Мосбирже вернулся к росту
Курс юаня на Мосбирже вырос на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,65 рубля
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской в среду днем возвращается к росту после небольшого снижения во вторник, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.15 мск рос на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,65 рубля. Во вторник китайская валюта просела на 2 копейки.
Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает на 1,32%, до 92,22 доллара за баррель.
Наиболее вероятный сценарий на сегодня - продолжение плавного ослабления рубля с консолидацией доллара в диапазоне 85-86,5 рубля, евро - 98-100,5 рубля, юаня - 12,5-12,9 рубля, прогнозирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
Триггером к верхней границе может стать дальнейшая эскалация вокруг Ормузского пролива, к нижней - признаки активизации продаж валюты экспортерами, поясняет эксперт.
Богдан Зварич из ПСБ в свою очередь ожидает сегодня попыток национальной валюты развить тенденцию предыдущего дня.
"Постепенное нарастание предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, за счет поступления выручки от продажи нефти по более высоким ценам на фоне улучшения экспортной конъюнктуры экспортной конъюнктуры в июле (рост цен на нефть и сужение дисконта на российское сырье) может поддержать восстановление рубля в ближайшие недели, также как и старт подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 28 августа", - прогнозирует он.
Данные факторы в перспективе ближайших недель могут привести к возвращению пары юань-рубль к нижней границе диапазона 12,3-12,8 рубля, а доллара - ниже 83 рублей, ожидает Зварич.