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Курс доллара к юаню обновил минимум с 2023 года
Курс доллара к юаню обновил минимум с 2023 года - 19.08.2026, ПРАЙМ
Курс доллара к юаню обновил минимум с 2023 года
Курс доллара к юаню снижается в среду вечером, показатель опустился ниже 6,73 юаня впервые с февраля 2023 года, свидетельствуют данные торгов. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T18:22+0300
2026-08-19T18:22+0300
2026-08-19T18:22+0300
рынок
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Курс доллара к юаню снижается в среду вечером, показатель опустился ниже 6,73 юаня впервые с февраля 2023 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.16 мск курс доллара к юаню снижался до 6,7295 юаня с уровня предыдущего закрытия в 6,7426 юаня за доллар. Значение находится ниже отметки в 6,73 юаня впервые со 2 февраля 2023 года.
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рынок
Курс доллара к юаню обновил минимум с 2023 года
Курс доллара к юаню опустился ниже 6,73 юаня впервые с февраля 2023 года
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Курс доллара к юаню снижается в среду вечером, показатель опустился ниже 6,73 юаня впервые с февраля 2023 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.16 мск курс доллара к юаню снижался до 6,7295 юаня с уровня предыдущего закрытия в 6,7426 юаня за доллар.
Значение находится ниже отметки в 6,73 юаня впервые со 2 февраля 2023 года.