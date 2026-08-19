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Курс юаня к рублю упал на фоне ослабления доллара на форексе

Курс юаня к рублю упал на фоне ослабления доллара на форексе - 19.08.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю упал на фоне ослабления доллара на форексе

Курс китайской валюты по отношению к российской в среду ощутимо упал, растеряв сильный рост второй половины прошлой недели на фоне резкого ослабления доллара на | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T21:22+0300

2026-08-19T21:22+0300

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рынок

сша

"бкс мир инвестиций"

минфин

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в среду ощутимо упал, растеряв сильный рост второй половины прошлой недели на фоне резкого ослабления доллара на форексе, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал сразу на 16 копеек (-1,3%) и составил 12,43 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,40-12,66 рубля. Таким образом, курс юаня почти растерял рост второй половины прошлой недели. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,72 рубля, упав на 1,7% к предыдущему закрытию. Рубль отыгрывает потери Курс юаня к рублю на Мосбирже в среду днем перешел к снижению после консолидации в течение предыдущих нескольких дней около максимума с февраля 2025 года (12,69 рубля). При этом свою роль в усилении падения курсов инвалют к рублю могло сыграть падение доллара к основным мировым валютам на форексе после сообщений, что американский минфин увеличивает объемы обратного выкупа долгосрочных долговых обязательств в рамках операций по поддержке ликвидности на рынке. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падал вечером на 0,7%, до 98,9 пункта. "В моменте продажи валюты усилились – вероятно, отдельные экспортеры готовились к уплате налогов на следующей неделе. Отметить стоит и заметное снижение объема чистых открытых позиций физлиц во фьючерсах на USDRUB. Через кросс-курсы в четверг на отдельные валютные пары влияло и резкое глобальное ослабление доллара на анонсе планов по удвоению объема программы выкупа длинных "трежерей" (гособлигаций США – ред.)", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Стоимость нефти к 20.52 мск повышалась на 1,3% - до 92,2 доллара за баррель сорта Brent. Прогнозы По мнению Андрея Смирнова из "БКС Мир инвестиций", можно говорить о достижении временного равновесия между предложением валюты и спросом на нее на российском рынке. "С одной стороны, растет спрос на валюту со стороны импортеров, причем помимо сезонности, на объем этого спроса могут влиять поставки из-за рубежа топлива, оборудования для поврежденных объектов инфраструктуры. Вероятно, сказываются и возросшие с 7 августа покупки валюты Минфином по бюджетному правилу", - говорит он. С другой стороны, общие настроения на фондовом рынке стабилизировались, а цены на нефть держатся выше 90 долларов, что обещает поддержку рублю в сентябре, считает Смирнов. "Кроме того, в ближайшее время экспортеры начнут готовиться к налоговому периоду, выставляя на рынок дополнительные объемы валюты. По-прежнему ждем небольшого отката курсов инвалют, в том числе на фоне их локальной перекупленности, цели по доллару – 83 рубля, по юаню – 12,25-12,35 рубля", - добавил он. В целом курс юаня в четверг может попробовать на время остаться ниже 12,5 рубля в рамках коррекции после заметного ослабления последнего месяца, полагает Григорьев.

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рынок, сша, "бкс мир инвестиций", минфин