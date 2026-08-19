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Вертолет эвакуировал туриста из кузбасского леса после нападения медведя - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Вертолет эвакуировал туриста из кузбасского леса после нападения медведя
Вертолет эвакуировал туриста из кузбасского леса после нападения медведя - 19.08.2026, ПРАЙМ
Вертолет эвакуировал туриста из кузбасского леса после нападения медведя
Вертолет Национальной службы санитарной авиации (НССА) эвакуировал туриста после встречи с медведем в Кемеровской области, сообщил "Ростех". | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T11:23+0300
2026-08-19T11:26+0300
бизнес
туризм
общество
кемеровская область
ростех
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Вертолет Национальной службы санитарной авиации (НССА) эвакуировал туриста после встречи с медведем в Кемеровской области, сообщил "Ростех". "Санавиация "Ростеха" эвакуировала туриста из кузбасского леса после нападения медведя. Экипаж нашей Национальной службы санитарной авиации (НССА) вместе с врачами Кузбасского центра медицины катастроф спасли туриста в Кемеровской области. Он возвращался с рыбалки и встретил медведя", - говорится в сообщении. Мужчине удалось убежать от медведя, однако животное успело нанести серьезные травмы, рассказали в "Ростехе". В район происшествия был направлен медицинский вертолет "Ансат". Экипаж заранее изучил спутниковые снимки местности из-за гористого рельефа и плотного леса. "Мы попросили туристов обозначить зону посадки с помощью костра и расчистить площадку. На подлете визуально оценили обстановку и выбрали точку для приземления. В результате удалось сесть в непосредственной близости от пострадавшего", - приведен в релизе комментарий командира вертолета Николая Козлова. Врачи оказали туристу экстренную помощь на месте и доставили его в Междуреченскую городскую больницу. Благодаря оперативной транспортировке удалось избежать критических последствий, отметили в госкорпорации.
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бизнес, туризм, общество , кемеровская область, ростех
Бизнес, Туризм, Общество , Кемеровская область, Ростех
11:23 19.08.2026 (обновлено: 11:26 19.08.2026)
 
Вертолет эвакуировал туриста из кузбасского леса после нападения медведя

"Ростех": вертолет НССА эвакуировал туриста из кузбасского леса после нападения медведя

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Вертолет Национальной службы санитарной авиации (НССА) эвакуировал туриста после встречи с медведем в Кемеровской области, сообщил "Ростех".
"Санавиация "Ростеха" эвакуировала туриста из кузбасского леса после нападения медведя. Экипаж нашей Национальной службы санитарной авиации (НССА) вместе с врачами Кузбасского центра медицины катастроф спасли туриста в Кемеровской области. Он возвращался с рыбалки и встретил медведя", - говорится в сообщении.
Мужчине удалось убежать от медведя, однако животное успело нанести серьезные травмы, рассказали в "Ростехе". В район происшествия был направлен медицинский вертолет "Ансат". Экипаж заранее изучил спутниковые снимки местности из-за гористого рельефа и плотного леса.
"Мы попросили туристов обозначить зону посадки с помощью костра и расчистить площадку. На подлете визуально оценили обстановку и выбрали точку для приземления. В результате удалось сесть в непосредственной близости от пострадавшего", - приведен в релизе комментарий командира вертолета Николая Козлова.
Врачи оказали туристу экстренную помощь на месте и доставили его в Междуреченскую городскую больницу. Благодаря оперативной транспортировке удалось избежать критических последствий, отметили в госкорпорации.
 
БизнесТуризмОбществоКемеровская областьРостех
 
 
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