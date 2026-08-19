https://1prime.ru/20260819/kuzbass-872498393.html

Вертолет эвакуировал туриста из кузбасского леса после нападения медведя

Вертолет эвакуировал туриста из кузбасского леса после нападения медведя - 19.08.2026, ПРАЙМ

Вертолет эвакуировал туриста из кузбасского леса после нападения медведя

Вертолет Национальной службы санитарной авиации (НССА) эвакуировал туриста после встречи с медведем в Кемеровской области, сообщил "Ростех". | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T11:23+0300

2026-08-19T11:23+0300

2026-08-19T11:26+0300

бизнес

туризм

общество

кемеровская область

ростех

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872498393.jpg?1787127991

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Вертолет Национальной службы санитарной авиации (НССА) эвакуировал туриста после встречи с медведем в Кемеровской области, сообщил "Ростех". "Санавиация "Ростеха" эвакуировала туриста из кузбасского леса после нападения медведя. Экипаж нашей Национальной службы санитарной авиации (НССА) вместе с врачами Кузбасского центра медицины катастроф спасли туриста в Кемеровской области. Он возвращался с рыбалки и встретил медведя", - говорится в сообщении. Мужчине удалось убежать от медведя, однако животное успело нанести серьезные травмы, рассказали в "Ростехе". В район происшествия был направлен медицинский вертолет "Ансат". Экипаж заранее изучил спутниковые снимки местности из-за гористого рельефа и плотного леса. "Мы попросили туристов обозначить зону посадки с помощью костра и расчистить площадку. На подлете визуально оценили обстановку и выбрали точку для приземления. В результате удалось сесть в непосредственной близости от пострадавшего", - приведен в релизе комментарий командира вертолета Николая Козлова. Врачи оказали туристу экстренную помощь на месте и доставили его в Междуреченскую городскую больницу. Благодаря оперативной транспортировке удалось избежать критических последствий, отметили в госкорпорации.

кемеровская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, общество , кемеровская область, ростех