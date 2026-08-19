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У рубля еще есть, за что зацепиться

У рубля еще есть, за что зацепиться - 19.08.2026, ПРАЙМ

У рубля еще есть, за что зацепиться

Рубль немного отыгрывает снижение, но факторы давления на российскую валюту пока сохраняются. Главная причина ослабления рубля в том, что на рынке стало меньше... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T06:06+0300

2026-08-19T06:06+0300

2026-08-19T06:06+0300

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МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. Рубль немного отыгрывает снижение, но факторы давления на российскую валюту пока сохраняются. Главная причина ослабления рубля в том, что на рынке стало меньше валюты, а спрос на нее вырос.Экспортеры получают валютную выручку от зарубежных продаж и частично продают ее на рынке. В июле крупнейшие экспортеры продали лишь 2,2 миллиарда долларов против в среднем 8,6 миллиарда в месяц во втором квартале. Поэтому поддержка рубля со стороны предложения валюты стала заметно слабее.Одновременно растет импорт. В июне он увеличился до 30,8 миллиардов против 28,7 миллиардов долларов в мае. Чем больше компании закупают товаров за рубежом, тем больше валюты им требуется для расчетов с поставщиками.Спрос со стороны населения также остается высоким. В июле граждане купили валюты больше, чем продали, на 97,1 миллиардов рублей. Это ниже июньского уровня, но выше среднего значения за предыдущие 12 месяцев — 89,8 миллиардов рублей. С начала года такие покупки достигли 523 миллиардов рублей.Дополнительное давление создают операции Минфина: с 7 августа ведомство покупает валюту и золото на 6,5 миллиардов рублей ежедневно. Это примерно на 20% больше, чем прежде и сказывается на увеличении спроса на валюту в период, когда экспортеры продают ее меньше.Что же может поддержать рубль? Продажи валюты экспортерами перед налоговыми выплатами могут оказать поддержать рубль в конце августа. Но это скорее краткосрочный фактор. Высокий импорт, покупки Минфина и спрос населения продолжают создавать давление на российскую валюту.В первых числах сентября Минфин объявит параметры операций по бюджетному правилу на следующий период. Если объем покупок валюты сократится, это может стать дополнительным фактором поддержки рубля. Если же покупки останутся высокими или вырастут, давление на рубль может сохраниться.Еще одно важное событие — заседание Банка России по ключевой ставке 11 сентября. Мы ожидаем, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне. Такое решение может поддержать рубль, если рынок до заседания будет ожидать более быстрого снижения ставки.Осенью также начнется пересмотр параметров бюджета. Новости о расходах, дефиците бюджета и источниках его финансирования могут усиливать колебания курса рубля.Автор: Дмитрий Макаров, стратег СберИнвестиций на фондовом рынке

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Дмитрий Макаров https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1e/869579083_175:0:625:450_100x100_80_0_0_daa16ac41c276a53820e7e11f8e0ecdd.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Макаров https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1e/869579083_175:0:625:450_100x100_80_0_0_daa16ac41c276a53820e7e11f8e0ecdd.jpg

мнения аналитиков, рынок, рубль, минфин