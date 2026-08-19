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В российском списке Forbes может появиться новый миллиардер - 19.08.2026, ПРАЙМ
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В российском списке Forbes может появиться новый миллиардер
В российском списке Forbes может появиться новый миллиардер - 19.08.2026, ПРАЙМ
В российском списке Forbes может появиться новый миллиардер
Сооснователь американского стартапа в сфере искусственного интеллекта Higgsfield Александр Машрабов может стать новым участником российского списка миллиардеров | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T11:08+0300
2026-08-19T11:13+0300
технологии
финансы
forbes
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Сооснователь американского стартапа в сфере искусственного интеллекта Higgsfield Александр Машрабов может стать новым участником российского списка миллиардеров Forbes, его доля в компании, оцениваемой в 5,4 миллиарда долларов, может превышать 20%, пишет Forbes. Higgsfield развивает медиаплатформу для создания видео и изображений с помощью ИИ. Недавно проект привлек 400 миллионов долларов инвестиций при оценке компании в 5,4 миллиарда долларов. В начале 2026 года стартап оценивался в 1,3 миллиарда долларов и тогда привлек 80 миллионов, отмечает издание. "Доля Машрабова теперь составляет 25-30%", - приводит Forbes мнение венчурного инвестора Алексея Милевского. По его словам, компания быстро росла и привлекала средства уже при высоких оценках, поэтому доля основателей могла размываться меньше, чем у типичного стартапа. Сооснователь The Garage Syndicate Сергей Мосунов оценил принадлежащую создателям Higgsfield долю примерно в 3 миллиарда долларов, из которых около 2 миллиардов долларов могут приходиться на Машрабова. Источник Forbes, близкий к сделке, также сообщил, что доля предпринимателя превышает 20%. Машрабов может стать новым участником рейтинга миллиардеров Forbes. При составлении списка издание оценивает стоимость принадлежащих бизнесмену активов, включая акции компаний, недвижимость и другое личное имущество.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
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технологии, финансы, forbes
Технологии, Финансы, Forbes
11:08 19.08.2026 (обновлено: 11:13 19.08.2026)
 
В российском списке Forbes может появиться новый миллиардер

Forbes: Машрабов может стать новым участником российского списка миллиардеров Forbes

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Сооснователь американского стартапа в сфере искусственного интеллекта Higgsfield Александр Машрабов может стать новым участником российского списка миллиардеров Forbes, его доля в компании, оцениваемой в 5,4 миллиарда долларов, может превышать 20%, пишет Forbes.
Higgsfield развивает медиаплатформу для создания видео и изображений с помощью ИИ. Недавно проект привлек 400 миллионов долларов инвестиций при оценке компании в 5,4 миллиарда долларов. В начале 2026 года стартап оценивался в 1,3 миллиарда долларов и тогда привлек 80 миллионов, отмечает издание.
"Доля Машрабова теперь составляет 25-30%", - приводит Forbes мнение венчурного инвестора Алексея Милевского. По его словам, компания быстро росла и привлекала средства уже при высоких оценках, поэтому доля основателей могла размываться меньше, чем у типичного стартапа.
Сооснователь The Garage Syndicate Сергей Мосунов оценил принадлежащую создателям Higgsfield долю примерно в 3 миллиарда долларов, из которых около 2 миллиардов долларов могут приходиться на Машрабова. Источник Forbes, близкий к сделке, также сообщил, что доля предпринимателя превышает 20%.
Машрабов может стать новым участником рейтинга миллиардеров Forbes. При составлении списка издание оценивает стоимость принадлежащих бизнесмену активов, включая акции компаний, недвижимость и другое личное имущество.
 
ТехнологииФинансыForbes
 
 
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