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В российском списке Forbes может появиться новый миллиардер

В российском списке Forbes может появиться новый миллиардер - 19.08.2026, ПРАЙМ

В российском списке Forbes может появиться новый миллиардер

Сооснователь американского стартапа в сфере искусственного интеллекта Higgsfield Александр Машрабов может стать новым участником российского списка миллиардеров | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T11:08+0300

2026-08-19T11:08+0300

2026-08-19T11:13+0300

технологии

финансы

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Сооснователь американского стартапа в сфере искусственного интеллекта Higgsfield Александр Машрабов может стать новым участником российского списка миллиардеров Forbes, его доля в компании, оцениваемой в 5,4 миллиарда долларов, может превышать 20%, пишет Forbes. Higgsfield развивает медиаплатформу для создания видео и изображений с помощью ИИ. Недавно проект привлек 400 миллионов долларов инвестиций при оценке компании в 5,4 миллиарда долларов. В начале 2026 года стартап оценивался в 1,3 миллиарда долларов и тогда привлек 80 миллионов, отмечает издание. "Доля Машрабова теперь составляет 25-30%", - приводит Forbes мнение венчурного инвестора Алексея Милевского. По его словам, компания быстро росла и привлекала средства уже при высоких оценках, поэтому доля основателей могла размываться меньше, чем у типичного стартапа. Сооснователь The Garage Syndicate Сергей Мосунов оценил принадлежащую создателям Higgsfield долю примерно в 3 миллиарда долларов, из которых около 2 миллиардов долларов могут приходиться на Машрабова. Источник Forbes, близкий к сделке, также сообщил, что доля предпринимателя превышает 20%. Машрабов может стать новым участником рейтинга миллиардеров Forbes. При составлении списка издание оценивает стоимость принадлежащих бизнесмену активов, включая акции компаний, недвижимость и другое личное имущество.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, forbes