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Мексика обеспокоена решением о демпинге при экспорте клубники - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Мексика обеспокоена решением о демпинге при экспорте клубники
Мексика обеспокоена решением о демпинге при экспорте клубники - 19.08.2026, ПРАЙМ
Мексика обеспокоена решением о демпинге при экспорте клубники
Власти Мексики выразили обеспокоенность предварительным решением министерства торговли США о существовании практики демпинга при экспорте мексиканской клубники... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T20:58+0300
2026-08-19T20:58+0300
бизнес
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МЕХИКО, 19 авг - ПРАЙМ. Власти Мексики выразили обеспокоенность предварительным решением министерства торговли США о существовании практики демпинга при экспорте мексиканской клубники в зимний сезон, заявив, что оно может нанести ущерб тысячам производителей и создать прецедент для других поставок мексиканской сельхозпродукции. "Правительство Мексики выражает глубокую обеспокоенность предварительным решением министерства торговли США (DOC), согласно которому мексиканские экспортеры клубники осуществляют демпинг", - говорится в коммюнике министерства экономики Мексики. Согласно предварительному решению DOC, размер демпинга для мексиканской клубники составляет от 3,37 до 5,28% в зависимости от компании, а для большинства мексиканских экспортеров в среднем 4,83%. Расследование началось 31 декабря 2025 года после обращения производителей из американского штата Флорида в DOC и Комиссию по международной торговле США (ІТС) с требованием ввести антидемпинговые пошлины на импорт мексиканской клубники. Особенностью запроса было выделение зимней клубники в отдельную категорию, а также ограничение предполагаемого рынка несколькими штатами на востоке США. Как указало мексиканское правительство, в предварительном докладе от марта 2026 года ІТС пришла к выводу, что оснований рассматривать "зимнюю клубнику" как отдельный от клубники в целом товар нет, и кроме того, отсутствуют основания считать, что для него существует отдельный региональный рынок в США - соответствующим рынком является рынок страны в целом. В минэкономики Мексики отметили в этой связи, что в своем предварительном решении DOC продолжило использовать оба этих понятия. Мексика считает такое применение двух концепций произвольным и способным изменить характер антидемпингового расследования. "В случае подтверждения решение нанесет ущерб почти 5 тысячам производителей клубники в Мексике, 97% из которых являются мелкими и средними хозяйствами площадью до 10 гектаров, а также 151 тысяче человек, занятых в этом производстве", - говорится в коммюнике. В 2025 году Мексика экспортировала в США 263 тысячи тонн клубники на сумму около миллиарда долларов. Мексиканские власти считают, что решение DOC может стать прецедентом для других американских производителей, добивающихся введения ограничений в отношении мексиканского экспорта плодоовощной продукции. Согласно заявлению, основания предварительного решения DOC не соответствуют антидемпинговому соглашению ВТО, а также ряду положений трехстороннего торгового договора между Мексикой, США и Канадой. Правительство Мексики совместно с производителями и экспортерами клубники намерено следить за дальнейшими этапами разбирательства вплоть до вынесения окончательного решения ІТС, которое ожидается в начале 2027 года.
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бизнес, мировая экономика, мексика, сша, канада, вто
Бизнес, Мировая экономика, МЕКСИКА, США, КАНАДА, ВТО
20:58 19.08.2026
 
Мексика обеспокоена решением о демпинге при экспорте клубники

Мексика обеспокоена решением о демпинге при экспорте мексиканской клубники в зимний сезон

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МЕХИКО, 19 авг - ПРАЙМ. Власти Мексики выразили обеспокоенность предварительным решением министерства торговли США о существовании практики демпинга при экспорте мексиканской клубники в зимний сезон, заявив, что оно может нанести ущерб тысячам производителей и создать прецедент для других поставок мексиканской сельхозпродукции.
"Правительство Мексики выражает глубокую обеспокоенность предварительным решением министерства торговли США (DOC), согласно которому мексиканские экспортеры клубники осуществляют демпинг", - говорится в коммюнике министерства экономики Мексики.
Согласно предварительному решению DOC, размер демпинга для мексиканской клубники составляет от 3,37 до 5,28% в зависимости от компании, а для большинства мексиканских экспортеров в среднем 4,83%.
Расследование началось 31 декабря 2025 года после обращения производителей из американского штата Флорида в DOC и Комиссию по международной торговле США (ІТС) с требованием ввести антидемпинговые пошлины на импорт мексиканской клубники. Особенностью запроса было выделение зимней клубники в отдельную категорию, а также ограничение предполагаемого рынка несколькими штатами на востоке США.
Как указало мексиканское правительство, в предварительном докладе от марта 2026 года ІТС пришла к выводу, что оснований рассматривать "зимнюю клубнику" как отдельный от клубники в целом товар нет, и кроме того, отсутствуют основания считать, что для него существует отдельный региональный рынок в США - соответствующим рынком является рынок страны в целом.
В минэкономики Мексики отметили в этой связи, что в своем предварительном решении DOC продолжило использовать оба этих понятия. Мексика считает такое применение двух концепций произвольным и способным изменить характер антидемпингового расследования.
"В случае подтверждения решение нанесет ущерб почти 5 тысячам производителей клубники в Мексике, 97% из которых являются мелкими и средними хозяйствами площадью до 10 гектаров, а также 151 тысяче человек, занятых в этом производстве", - говорится в коммюнике.
В 2025 году Мексика экспортировала в США 263 тысячи тонн клубники на сумму около миллиарда долларов.
Мексиканские власти считают, что решение DOC может стать прецедентом для других американских производителей, добивающихся введения ограничений в отношении мексиканского экспорта плодоовощной продукции. Согласно заявлению, основания предварительного решения DOC не соответствуют антидемпинговому соглашению ВТО, а также ряду положений трехстороннего торгового договора между Мексикой, США и Канадой.
Правительство Мексики совместно с производителями и экспортерами клубники намерено следить за дальнейшими этапами разбирательства вплоть до вынесения окончательного решения ІТС, которое ожидается в начале 2027 года.
 
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