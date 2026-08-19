https://1prime.ru/20260819/merkushev-872520806.html

Более половины винного рынка России занимает отечественное вино

Более половины винного рынка России занимает отечественное вино - 19.08.2026, ПРАЙМ

Более половины винного рынка России занимает отечественное вино

Отечественной продукции принадлежит уже более половины винного рынка РФ, что же касается импортных сортов, то первые места сегодня занимают на нем вина Италии,... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T18:35+0300

2026-08-19T18:35+0300

2026-08-19T18:35+0300

бизнес

россия

италия

грузия

испания

вино

российское вино

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Отечественной продукции принадлежит уже более половины винного рынка РФ, что же касается импортных сортов, то первые места сегодня занимают на нем вина Италии, Грузии, Испании и Франции, заявил РИА Новости председатель правления Черноморского форума виноделия Виталий Меркушев. "Скажу сразу, что больше половины на нем (винном рынке России – ред.) сейчас занимает отечественная продукция, а в сегменте игристых вин это уже подавляющее большинство", - сказал он. Но импорт, по его словам, не сдается, несмотря на высокие пошлины. "Что касается импортных вин, то первые места сегодня занимают вина Италии, Грузии, Испании и Франции. Думали, что их потеснят вина ЮАР, Аргентины и Чили, но пока не вышло, рост импорта вин из этих стран приличный, но он не такой большой, как предсказывалось. Логистика все же дороговата, промоушн слабый, вина не так хорошо знают", - объяснил собеседник агентства. Меркушев добавил, что, по мнению ряда экспертов и представителей виноторговли, то, что на отечественном винном рынке по-прежнему достаточно широко представлена иностранная продукция, это плюс для российского массового виноделия, поскольку сохраняется конкуренция. "Говорят, что и так высокую пошлину на вина из "недружественных государств" дальше поднимать уже не стоит", - заметил он.

италия

грузия

испания

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бизнес, россия, италия, грузия, испания, вино, российское вино