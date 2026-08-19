https://1prime.ru/20260819/merkushev-872520806.html
Более половины винного рынка России занимает отечественное вино
Более половины винного рынка России занимает отечественное вино - 19.08.2026, ПРАЙМ
Более половины винного рынка России занимает отечественное вино
Отечественной продукции принадлежит уже более половины винного рынка РФ, что же касается импортных сортов, то первые места сегодня занимают на нем вина Италии,... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T18:35+0300
2026-08-19T18:35+0300
2026-08-19T18:35+0300
бизнес
россия
италия
грузия
испания
вино
российское вино
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872520806.jpg?1787153745
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Отечественной продукции принадлежит уже более половины винного рынка РФ, что же касается импортных сортов, то первые места сегодня занимают на нем вина Италии, Грузии, Испании и Франции, заявил РИА Новости председатель правления Черноморского форума виноделия Виталий Меркушев. "Скажу сразу, что больше половины на нем (винном рынке России – ред.) сейчас занимает отечественная продукция, а в сегменте игристых вин это уже подавляющее большинство", - сказал он. Но импорт, по его словам, не сдается, несмотря на высокие пошлины. "Что касается импортных вин, то первые места сегодня занимают вина Италии, Грузии, Испании и Франции. Думали, что их потеснят вина ЮАР, Аргентины и Чили, но пока не вышло, рост импорта вин из этих стран приличный, но он не такой большой, как предсказывалось. Логистика все же дороговата, промоушн слабый, вина не так хорошо знают", - объяснил собеседник агентства. Меркушев добавил, что, по мнению ряда экспертов и представителей виноторговли, то, что на отечественном винном рынке по-прежнему достаточно широко представлена иностранная продукция, это плюс для российского массового виноделия, поскольку сохраняется конкуренция. "Говорят, что и так высокую пошлину на вина из "недружественных государств" дальше поднимать уже не стоит", - заметил он.
италия
грузия
испания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, италия, грузия, испания, вино, российское вино
Бизнес, РОССИЯ, ИТАЛИЯ, ГРУЗИЯ, ИСПАНИЯ, вино, российское вино
Более половины винного рынка России занимает отечественное вино
Эксперт Меркушев: более половины винного рынка России принадлежит отечественной продукции
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Отечественной продукции принадлежит уже более половины винного рынка РФ, что же касается импортных сортов, то первые места сегодня занимают на нем вина Италии, Грузии, Испании и Франции, заявил РИА Новости председатель правления Черноморского форума виноделия Виталий Меркушев.
"Скажу сразу, что больше половины на нем (винном рынке России – ред.) сейчас занимает отечественная продукция, а в сегменте игристых вин это уже подавляющее большинство", - сказал он.
Но импорт, по его словам, не сдается, несмотря на высокие пошлины.
"Что касается импортных вин, то первые места сегодня занимают вина Италии
, Грузии
, Испании
и Франции
. Думали, что их потеснят вина ЮАР
, Аргентины
и Чили
, но пока не вышло, рост импорта вин из этих стран приличный, но он не такой большой, как предсказывалось. Логистика все же дороговата, промоушн слабый, вина не так хорошо знают", - объяснил собеседник агентства.
Меркушев добавил, что, по мнению ряда экспертов и представителей виноторговли, то, что на отечественном винном рынке по-прежнему достаточно широко представлена иностранная продукция, это плюс для российского массового виноделия, поскольку сохраняется конкуренция.
"Говорят, что и так высокую пошлину на вина из "недружественных государств" дальше поднимать уже не стоит", - заметил он.