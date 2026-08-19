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Минфин расширит возможности списания долгов по кредитам для регионов

Минфин расширит возможности списания долгов по кредитам для регионов - 19.08.2026, ПРАЙМ

Минфин расширит возможности списания долгов по кредитам для регионов

Возможности списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам для регионов будут расширены в части направления высвобождаемых средств на задачи,... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T16:23+0300

2026-08-19T16:23+0300

2026-08-19T16:23+0300

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совет по стратегическому развитию

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Возможности списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам для регионов будут расширены в части направления высвобождаемых средств на задачи, связанные с решением задач СВО, сказал министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Президент РФ Владимир Путин собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. "Дополнительно расширим для субъектов возможности списания двух третей задолженности с направлением высвобождаемых средств на задачи, связанные с решением задач по специальной военной операции", - сказал Силуанов. Кроме того, Минфин России предлагает оказать поддержку приграничным регионам в связи с дополнительными расходами. "Предлагаем также принять решение по поддержке приграничных регионов, которым приходится нести сегодня дополнительные расходы, связанные с реагированием на текущую ситуацию", - отметил Силуанов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, антон силуанов, владимир путин, совет по стратегическому развитию, минфин рф, минфин