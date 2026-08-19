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Минфин расширит возможности списания долгов по кредитам для регионов - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Минфин расширит возможности списания долгов по кредитам для регионов
Минфин расширит возможности списания долгов по кредитам для регионов - 19.08.2026, ПРАЙМ
Минфин расширит возможности списания долгов по кредитам для регионов
Возможности списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам для регионов будут расширены в части направления высвобождаемых средств на задачи,... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T16:23+0300
2026-08-19T16:23+0300
россия
финансы
антон силуанов
владимир путин
совет по стратегическому развитию
минфин рф
минфин
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Возможности списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам для регионов будут расширены в части направления высвобождаемых средств на задачи, связанные с решением задач СВО, сказал министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Президент РФ Владимир Путин собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. "Дополнительно расширим для субъектов возможности списания двух третей задолженности с направлением высвобождаемых средств на задачи, связанные с решением задач по специальной военной операции", - сказал Силуанов. Кроме того, Минфин России предлагает оказать поддержку приграничным регионам в связи с дополнительными расходами. "Предлагаем также принять решение по поддержке приграничных регионов, которым приходится нести сегодня дополнительные расходы, связанные с реагированием на текущую ситуацию", - отметил Силуанов.
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россия, финансы, антон силуанов, владимир путин, совет по стратегическому развитию, минфин рф, минфин
РОССИЯ, Финансы, Антон Силуанов, Владимир Путин, Совет по стратегическому развитию, Минфин РФ, Минфин
16:23 19.08.2026
 
Минфин расширит возможности списания долгов по кредитам для регионов

Силуанов: для регионов расширят возможности списания двух третей задолженности по кредитам

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Возможности списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам для регионов будут расширены в части направления высвобождаемых средств на задачи, связанные с решением задач СВО, сказал министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент РФ Владимир Путин собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года.
"Дополнительно расширим для субъектов возможности списания двух третей задолженности с направлением высвобождаемых средств на задачи, связанные с решением задач по специальной военной операции", - сказал Силуанов.
Кроме того, Минфин России предлагает оказать поддержку приграничным регионам в связи с дополнительными расходами.
"Предлагаем также принять решение по поддержке приграничных регионов, которым приходится нести сегодня дополнительные расходы, связанные с реагированием на текущую ситуацию", - отметил Силуанов.
 
РОССИЯФинансыАнтон СилуановВладимир ПутинСовет по стратегическому развитиюМинфин РФМинфин
 
 
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