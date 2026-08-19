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Минфин расширит возможности списания долгов по кредитам для регионов
Минфин расширит возможности списания долгов по кредитам для регионов - 19.08.2026, ПРАЙМ
Минфин расширит возможности списания долгов по кредитам для регионов
Возможности списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам для регионов будут расширены в части направления высвобождаемых средств на задачи,... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T16:23+0300
2026-08-19T16:23+0300
2026-08-19T16:23+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Возможности списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам для регионов будут расширены в части направления высвобождаемых средств на задачи, связанные с решением задач СВО, сказал министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент РФ Владимир Путин собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года.
"Дополнительно расширим для субъектов возможности списания двух третей задолженности с направлением высвобождаемых средств на задачи, связанные с решением задач по специальной военной операции", - сказал Силуанов.
Кроме того, Минфин России предлагает оказать поддержку приграничным регионам в связи с дополнительными расходами.
"Предлагаем также принять решение по поддержке приграничных регионов, которым приходится нести сегодня дополнительные расходы, связанные с реагированием на текущую ситуацию", - отметил Силуанов.
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россия, финансы, антон силуанов, владимир путин, совет по стратегическому развитию, минфин рф, минфин
РОССИЯ, Финансы, Антон Силуанов, Владимир Путин, Совет по стратегическому развитию, Минфин РФ, Минфин
Минфин расширит возможности списания долгов по кредитам для регионов
Силуанов: для регионов расширят возможности списания двух третей задолженности по кредитам
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Возможности списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам для регионов будут расширены в части направления высвобождаемых средств на задачи, связанные с решением задач СВО, сказал министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент РФ Владимир Путин собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года.
"Дополнительно расширим для субъектов возможности списания двух третей задолженности с направлением высвобождаемых средств на задачи, связанные с решением задач по специальной военной операции", - сказал Силуанов.
Кроме того, Минфин России предлагает оказать поддержку приграничным регионам в связи с дополнительными расходами.
"Предлагаем также принять решение по поддержке приграничных регионов, которым приходится нести сегодня дополнительные расходы, связанные с реагированием на текущую ситуацию", - отметил Силуанов.